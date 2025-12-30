Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

21 BORRETT ROAD天御连录成交 成交价均逾1.3亿

近期豪宅新盘交投火热，长实中半山波老道豪宅21 BORRETT ROAD，以及恒基与新世界合作发展的西半山豪宅天御2期，昨日双双录得招标成交，成交价均逾1.3亿。

21 BORRETT ROAD最新以招标方式售出的单位为5楼07号室，面积2316方呎，属4房双套连储物房间隔，连一个车位以逾1.38亿售出，呎价约59767元。

长实营业经理陈咏慈表示，近期豪宅市场交投炽热 ，大额成交频现，不少超级豪宅买家早著先机，趋势将延续至明年，预期整体豪宅新盘市场的成交量及价格将稳定上升。

至于天御2期最新售出的单位为1座26楼A室，面积2772方呎，4房间隔，透过招标方式以逾1.35亿售出，呎价约49000元。 项目自今年10月推售以来，累积售出10伙，合共套现逾14亿。

豪宅新盘销情向好，发展商加快推盘步伐。由乐声电子或相关人士持有、位于浅水湾南湾坊1号的1 SOUTH BAY CLOSE，昨日突击上载销售安排，将于本周五推出6伙招标，分别为3楼、5楼及6楼的A室，面积2683及2686方呎，以及同层的B室细单位，面积173及237方呎。

