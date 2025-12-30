Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

1 Plantation Road洋房 逾5.5亿招标沽出 每呎9.1万

由九龙仓发展，会德丰地产负责销售的山顶种植道1号1 Plantation Road，以5.579亿招标售出1号洋房，呎价高见91130元，为本月第4宗逾亿成交洋房个案。

九仓及会德丰昨日公布，1 Plantation Road第一期昨日售出Plantation Boulevard 1号洋房，售价近5.6亿，呎价91130元。1号洋房为1 Plantation Road第一期中面积最大，达6122方呎，洋房附设有面积达4460方呎特大花园，另有511方呎庭院及53方呎天台，洋房设有地库，设有1139方呎停车位，最少可停泊2部私家车。

洋房地下层为客饭厅位置，大厅长逾29呎、阔逾27呎，面积超过800方呎。1楼为客睡房层，设有3个套房；2楼为主人房楼层，洋房设私人升降机。

1 Plantation Road第一期昨日首录成交，即以5.579亿沽出面积最大的1号屋。

会德丰地产牵头发展位于启德的DOUBLE COAST昨连沽3伙，其中DOUBLE COAST III第1A座8楼B室，面积696方呎，以1496.9万售出，呎价21597元；另外2伙DOUBLE COAST I，其中3座1楼H室面积324方呎1房户，以540.9万成交，呎价16694元。

