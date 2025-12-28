Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新盘单日沽17伙 THE HADDON呎价2.08万 启德海湾录「一客三食」

新盘速递
更新时间：09:11 2025-12-28 HKT
发布时间：09:11 2025-12-28 HKT

圣诞节长假期市场节日气氛浓，新盘市场未有全新盘推出销售，成交仍以货尾单位为主，昨单日暂录约17宗交投，总结过去3日假期一手市场共录约47宗成交；当中红磡THE HADDON连沽3伙，呎价高见2.08万；而启德海湾录大手客斥资1,869.6万连购入3伙。

THE HADDON连沽3伙

昨日成交单位当中包括恒基旗下红磡THE HADDON连沽3伙，合共套现1,846.5万。昨日成交中的3伙均为1房户，其中成交价最高单位为11楼B室，面积369方呎，成交价765.39万，呎价20,742元。

新盘货尾成交

另外2伙均为U室，其中23楼B室，面积262方呎，最新以547.11万沽出，呎价20,882元，该单位亦为昨日成交中呎价最高单位；而17楼U室，面积相同单位，则以534万沽售，呎价约20,382元。

THE HADDON共提供453伙，面积由223至642方呎，项目户型涵盖1房至3房及小量特色单位，当中以一房单位最多，占近8成。

启德海湾2房逾千万成交

由嘉华牵头，伙拍会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾销情不俗，近日连录成交，该盘昨日再连沽5伙，单日套现3,528.8万；消息指，该盘昨有大手客斥资1,869.6万连环购入3伙，均位于15至17楼D室。

其中2C座17楼D室，面积307方呎，1房间隔，成交价628.8万，呎价20,482元；而2C座16楼D室，成交价622.8万，呎价约20,287元；至于2C座15楼D室，以618万售出，呎价20,130元。

另外，该盘昨成交单位中，造价及呎价最高单位为2C座25楼B室，面积482方呎，2房连梗厨间隔，以1,076.8万成交，呎价22,340元。

栢蔚森II呎价1.8万沽

由新世界及远东合作发展的栢蔚森II昨日以招标形式售出2座9楼M室，面积395方呎，2房间隔，以712.5万售出，呎价约18,038元。

益兆集团旗下何文田名钻昨日最新沽出15楼E室，面积448方呎，2房间隔，成交价1,111.9万，呎价约24,978元。

朗日峰2房511万售出

嘉里旗下元朗朗日峰最新售出15楼A室，面积393方呎，2房间隔，以511.27万成交，呎价13,009元。

另外，总结本月以来新盘市场合共录1,169宗成交，属连续11个月均录逾千宗交投。

