新盘销情回顺2日累沽30伙 启德海湾连环获承接 柏蔚森每呎2.39万项目次高

圣诞节长假期新盘销情持续，综合市场消息指出，昨天新增最少13宗成交，多个项目昨日连录成交，包括元朗锦上路站柏珑、启德海湾及油塘蔚蓝东岸等，令2天长假期新盘已录得约30宗成交，销情显著回顺，其中将于今日进行新一轮销售的启德海湾，昨日连售2伙，柏蔚森昨日亦添成交，以呎价2.39万售出一个3房单位，创项目次高纪录。

启德海湾连售2伙

在未有全新盘作大型推售下，圣诞节长假期主力销售货尾，由嘉华牵头，伙拍会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾，昨日连售2伙，造价最高为2C座21楼F室，面积439方呎，为2房间隔采开放式厨房设计，以822.8万售出，呎价18743元；另外同样位于2C座17楼J室，面积308方呎，属1房户型，以574.8万成交，呎价18662元。

长假期项目暂售出3伙，为区内长假期成交最多的新盘，合共套现超过2500万，今日并进行新一轮销售，推出52伙价单单位发售，另推出8伙以招标方式发售。

启德区内长假期频录成交，由新世界及远东合作发展的柏蔚森III，昨日亦售出位于1座19楼C室，面积579方呎，为3房连套房间隔，以1385.8万售出，呎价高见23934元，呎价为该期数次高纪录。

另由中国海外牵头，伙拍九龙仓、恒基及嘉华合作发展的维港．湾畔，假期间亦售出1A期10楼C室，面积319方呎，以724.7万成交，呎价22718元。

会德丰地产与港铁合作发展的将军澳日出康城GRAND SEASONS昨日售出1B座58楼D室，面积435方呎2房，以677.3万成交，呎价15570元。SEASONS系列长假期暂售3伙，套现逾1900万。

蔚蓝东岸连售3伙

五矿地产旗下位于油塘现楼项目蔚蓝东岸昨日亦连售3伙，单日套现逾3300万，当中包括2伙3房大户，其中位于1座20楼C室，面积832方呎，以1536.51万售出，呎价18468元；而同位于第1座9楼D室，面积845方呎，以1406.77万成交，呎价16648元；另位于3座15楼E室，面积266方呎，为开放式间隔，以416.3万售出，呎价15650元。

柏珑连环沽2伙

由信和牵头，伙拍嘉华及中国海外合作发展的元朗锦上路站项目柏珑，昨日连沽2伙，均属1房户，其中位于柏珑I第6座8楼B8室，单位面积355方呎，以554.89万售出，呎价15631元。

另位于柏珑III第3座5楼B6室，面积357方呎，以510.3万成交，呎价14294元，项目于过去2天长假期合共售出5伙，套现超过2600万，暂列众盘之首。

#LYOS获内地客购

长实旗下元朗洪水桥#LYOS昨日亦添成交，售出H56单位，面积778方呎，属复式连花园及天台特色户，成交价1268.1万，呎价16299元。

据悉，买家为内地客，喜欢项目属低密度发展，环境清幽，而且邻近深圳，故于圣诞假期购入单位，将赠予儿子居住。

万科香港旗下大埔上然亦连续2天录成交，昨日售出2期1座7楼A3室，面积310方呎，属1房户型，以399.2万成交，呎价12877元，项目过去2天连沽3伙，套现超过1300万。

总括市场消息及成交纪录，新盘昨天单日最少售出13伙，与去年同一天（即26日）录得13宗成交相若，连同首天长假期，过去2天新盘合共售出近30伙。

