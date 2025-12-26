Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

货尾新盘今起3天 合共推售近100伙 启德海湾连招标发售60伙

新盘速递
更新时间：10:24 2025-12-26 HKT
发布时间：10:24 2025-12-26 HKT

圣诞节长假期未有全新一型项目推售，发展商主力销售旗下货尾，长假期首天录得不俗成交，今起3天长假期，合共有10个货尾盘推售，共涉近100伙，其中以嘉华牵头，伙拍会德丰地产及中国海外合发展的启德海湾，连招标合共发售60伙较为瞩目。

相关文章：启德海湾加推逾百伙 15万呎度假式会所 运动设备成卖点 启德区最大四季花漾园林 ｜新盘Story

启德海湾涉60伙瞩目

启德海湾于长假前突击加推新一张8号价单，计算最高25%折扣后，折实平均呎价约2.17万，并于明日进行新一轮销售，当中新旧价单合共推出52伙发售，另推出8伙以招标方式发售。

价单上的52伙，当中包括35伙属全新一张8号价单，另外17伙属于旧价单，该批17伙早前亦更新价单，价单售价调高2%至4%不等，整批52伙最平单位为2C座2楼D室，面积307方呎，折实入场价552.75万，呎价18005元。至于推出招标的8伙，分布于2A及2C座，面积介乎427至771方呎，涵盖2房及3房户型。

此外，会德丰地产发展的启德MONACO及蓝田半山KOKO MARE亦分别推出4伙及3伙以招标方式发售，招标期由周日（28日）起至明年3月底。

新世界旗下西贡现楼豪宅项目傲泷，于2019年10月以5856.2万售出的3座7楼B室，为顶层连天台特色户，面积1866方呎，属4房连双套房间隔，附设有1544方呎天台，单位于长假期终止合约，买家挞大订离场，单位随即推出标售，标售期由周日起至明年6月底。

