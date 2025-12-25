SIERRA SEA 2A期抢闸力吸各路客 新盘下月列阵登场 中小型单位主导

尚有约一周便踏入2026年，在楼市气氛持续好转，农历新年前后料再现「小阳春」，故各大发展商未见「收炉」迹象，密密部署明年推盘大计，目前最少有8个全新盘有望于明年1月开售，涉及约1776伙，供应遍布港九新界各区，以中小型单位占多数；最具规模为西沙SIERRA SEA 2A期，涉727伙，料短期内开价，势成明年「头炮」开售新盘；另外，红磡首汇及鸭脷洲PORTO料于1月展开销售，分别提供241及174伙。

昨录逾2000代理参观

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期项目最快下周开价，有望成为明年新盘市场「头炮」。发展商昨日开放位于九龙站商厦的项目示范单位予代理参观，为销售作准备，据悉，单日共有近2000名代理到场参观，示范单位料于开价后随即开放公众参观。而设于西沙的项目展销厅已开放，昨日吸引不少市民到访，现场气氛理想。

美联集团行政总裁(住宅)马泰阳表示，美联及港置昨日有近1000名代理率先参观示范单位了解项目优势。对现时该行查询客户分析，投资客占比有明显上升，主要因先前开售的SIERRA SEA期数近日陆续入伙，多个放租盘以理想价获承租，租务回报可达4.7厘水平，故增加投资客对新期数的兴趣。

即将开售的SIERRA SEA 2A期项目提供727伙，面积介乎275至835方呎，涵盖1房至3房间隔，当中主打1房及2房单位，占项目单位总数逾7成。预计关键日期为2026年9月30日，距今约9个月多。

项目面积最细单位为1座地下1楼G室，单位275方呎，属1房间隔，另连193方呎花园，属SIERRA SEA系列项目至今推出的3个期数中面积最细单位；至于面积最大单位为2座、3座及5座的顶层A室，3房1套户型，单位面积835方呎，附连434方呎平台，该处设有楼梯可通往单位的683方呎天台。

恒基旗下红磡MIDTOWN SOUTH系列新一期项目首汇亦有机会明年开售，项目合共提供241伙，提供1房至4房间隔，相较过往期数推出更多中大型单位。项目约4成单位为2房间隔，而1房则占25%，其余则为3房及4房，而4房更为至今所有期数中首度提供。

最少8新盘部署下月推售

事实上，同系列的THE HADDON近日销情持续，本月至今已售出37伙，引起有意入市的准买家关注，待首汇正式推出时料能承接理想销情况，并吸引钟情中大型单位客源入市。

至于宏安旗下鸭脷洲PORTO涉及174伙，主打1房及2房单位，另设特色单位，预计于明年1月初上载楼书并推出应市。

项目标准单位涵盖开放式至2房间隔，而标准单位层与层之间最高可达3.45米，其中开放式户型设28伙，1房户涉及77伙，占项目总数约44%；2房户划分开放式厨房及梗厨2种户型，并合共提供55伙，占项目全盘约32%；另提供11伙平台特色单位及3伙复式特色单位。

项目坐落平澜街9号，预计关键日期为2027年3月31日，楼花期长约15个多月。

另一方面，TKS Limited发展的红磡高山道现楼新盘悦麓，刚上载楼书，合共提供83伙，面积介乎166至304方呎，提供开放式至1房间隔，另有特色单位，市场估计发展商随即展开推盘程序，最快下月可以开售。

根据楼书，全盘面积最细单位为5楼A室，面积166方呎，另连328方呎平台，属开放式间隔，平台较室内面积大近1倍。最大为6至10楼E室，面积304方呎，属1房间隔。

有发展商表示，农历新年前后楼市通常会出现「小阳春」，市况有望明显升温，因此会瞄准这个机会，加紧部署首季推盘。