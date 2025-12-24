悦麓上楼书涉83伙 面积166呎起

TKS Limited发展的红磡高山道现楼新盘悦麓，刚上载楼书，合共提供83伙，面积介乎166至304方呎，提供开放式至1房间隔，另有特色单位。

最细单位连328方呎平台

全盘面积最细单位为5楼A室，面积166方呎，另连328方呎平台，属开放式间隔，平台较室内面积大近1倍。最大为6至10楼E室，面积304方呎，属1房间隔。

上述项目前身为1幢6层高旧楼，该公司于2021年透过强拍途径以底价1.36亿成功统一业权发展，其后连同毗邻地盘合并重建发展。

资料显示，「影帝」梁朝伟曾于2013年底以1,500万元购入新柳街2A号地舖，惟该舖最终在2021年4月初以1,350万元售予上述财团，当时持货约7年，帐面蚀约150万元或10%。

