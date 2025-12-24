Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

悦麓上楼书涉83伙 面积166呎起

新盘速递
更新时间：16:28 2025-12-24 HKT
发布时间：16:28 2025-12-24 HKT

TKS Limited发展的红磡高山道现楼新盘悦麓，刚上载楼书，合共提供83伙，面积介乎166至304方呎，提供开放式至1房间隔，另有特色单位。

最细单位连328方呎平台

全盘面积最细单位为5楼A室，面积166方呎，另连328方呎平台，属开放式间隔，平台较室内面积大近1倍。最大为6至10楼E室，面积304方呎，属1房间隔。

上述项目前身为1幢6层高旧楼，该公司于2021年透过强拍途径以底价1.36亿成功统一业权发展，其后连同毗邻地盘合并重建发展。

资料显示，「影帝」梁朝伟曾于2013年底以1,500万元购入新柳街2A号地舖，惟该舖最终在2021年4月初以1,350万元售予上述财团，当时持货约7年，帐面蚀约150万元或10%。
 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
10小时前
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
影视圈
6小时前
港女晒$2乐悠咭自称「本小姐」 相中「1破绽」全网起疑：60岁？本尊咁回应｜Juicy叮
港女晒$2乐悠咭自称「本小姐」 相中「1破绽」全网起疑：60岁？本尊咁回应｜Juicy叮
时事热话
6小时前
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
影视圈
2小时前
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
饮食
2025-12-23 12:04 HKT
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
饮食
2025-12-23 15:29 HKT
01:33
粤车南下第一滴血！违泊感受地道「牛肉干」 司机认错交罚款：兜了很多圈都没泊位
社会
5小时前
海儿私密性感美态意外一览无遗  张佳添证《中4》特制腰间镜头  自信一部位可突围而出
海儿私密性感美态意外一览无遗  张佳添证《中4》特制腰间镜头  自信一部位可突围而出
影视圈
21小时前
台北随机伤人案︱张文计划圣诞节施袭？ 两原因或被迫提早行动
台北随机伤人案︱张文计划圣诞节施袭？ 事前欲订潘晓颖命案事发酒店
两岸热话
5小时前
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
时事热话
3小时前