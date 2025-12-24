柏景峰单日连沽22伙 单日套现逾1.35亿

一手市况销情不俗，信和伙拍资本策略及港铁合作发展的油塘柏景峰昨连沽22伙，包括1房及2房户型，单日套现逾1.35亿。其中，呎价最高单位则为2座32楼B1室，面积397方呎的2房户，呎售17297元，成交价686.68万。

而成交价最高为3座23楼C1室，面积445方呎，2房间隔，成交价742.81万，呎价16692元。柏景峰至今累售285伙，套现逾16.3亿。

另外，该公司与嘉华及中国海外合作发展的元朗锦上路柏珑III昨亦沽出5座2楼B1室，面积483方呎，2房间隔，成交价709.12万，呎价约14682元。

启德海湾连录5宗成交

新世界伙拍帝国、资本策略、丽新及港铁合作发展的黄竹坑港岛南岸滶晨II连续2日录成交，项目最新售出2座43楼D室，面积447方呎，2房间隔，以1139.1万成交，呎价25483元。滶晨系列开售至今已合共售出702伙，套现近121亿，而滶晨II现时仅余最后4伙3房户待售。

嘉华伙会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾昨连录5宗成交，合共套现3615.6万，其中成交价及呎价最高单位为2C座22楼A室，面积508方呎，2房连梗厨设计，最新以1079.8万售出，呎价约21256元。

扬海每呎2.7万

嘉里及信和等合作发展的黄竹坑站港岛南岸第2期扬海亦沽出2B座6楼E室，面积553方呎，2房连梗厨间隔，以1530.72万成交，呎价27680元。

恒隆地产旗下的九龙湾皓日昨亦添成交，为12楼C室，面积511方呎的2房户，以934.99万成交，呎价约18297元。