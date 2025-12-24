Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

UNI Residence累售125伙 明年初考虑将削2%至4%优惠

新盘速递
更新时间：10:10 2025-12-24 HKT
发布时间：10:10 2025-12-24 HKT

楼市持续向好，发展商调整销售部署。由永泰及万科香港合作发展的沙田新盘UNI Residence自推售后备受市场追捧，项目目前已售出125伙，套现6.63亿。有见及此发展商表示，随着项目即将现楼，考虑明年初将削减2%至4%优惠。

项目累售125伙

永泰执行董事兼销售及市务总监杨聪永表示，项目日前开始拆除外墙棚架，距离项目正式现楼日子不远，并成功吸引不少准买家查询，参观人次亦见畅旺。项目自开售以来累售125伙，反映市场对中小型单位需求殷切，不少买家亦钟情项目属短期楼花，料将带动销情，未来将因应市况，预计会在明年2月初削减项目2%至4%优惠。

伙代理推节日优惠

为配合销售同时庆祝圣诞节，发展商伙拍中原为项目买家提供置业优惠。中原新界东高级资深营业董事余志伟指，由即日起至明年1月15日，凡经中原购入项目的首5名买家，即可获赠2万圣诞新年购物劵，总值达约10万，优惠先到先得，送完即止。另外，新界东受惠港府近年抢人才措施，吸引大批内地专才及内地生进驻，进一步推高区内租金，沙田及大围区9月至11月连续3个月录过百宗租赁成交。

位处沙田显和里的UNI Residence，提供240伙，面积由286至636方呎，涵盖开放式至4房间隔。其中开放式单位共有27伙，面积286方呎；而1房户则有155伙，面积约290至347方呎；2房单位则有56伙，面积291至394方呎；3房及4房各有1伙，面积607及636方呎。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
4小时前
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
影视圈
14小时前
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
饮食
22小时前
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
影视圈
17小时前
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
时事热话
2025-12-23 09:45 HKT
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
时事热话
18小时前
本周后期深圳最低气温将降至12℃，还伴有降雨。 新华社资料图
北上注意｜冷空气将南下广东 深圳将迎降雨降温「双暴击」
即时中国
23小时前
张文父母下跪道歉，称儿子造成无法弥补的伤害。 中时
01:46
台北随机伤人案｜张文遗体今解剖厘清死因 父母现身下跪道歉
两岸热话
17小时前
64岁黄日华终走出丧妻阴霾？任达华惊爆黄日华挞着关宝慧 细数拍拖细节 ：快有结果
64岁黄日华终走出丧妻阴霾？任达华惊爆黄日华挞着关宝慧 细数拍拖细节 ：快有结果
影视圈
18小时前
买楼收租属不智投资｜曾智华
买楼收租属不智投资｜曾智华
投资理财
23小时前