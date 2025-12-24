UNI Residence累售125伙 明年初考虑将削2%至4%优惠

楼市持续向好，发展商调整销售部署。由永泰及万科香港合作发展的沙田新盘UNI Residence自推售后备受市场追捧，项目目前已售出125伙，套现6.63亿。有见及此发展商表示，随着项目即将现楼，考虑明年初将削减2%至4%优惠。

项目累售125伙

永泰执行董事兼销售及市务总监杨聪永表示，项目日前开始拆除外墙棚架，距离项目正式现楼日子不远，并成功吸引不少准买家查询，参观人次亦见畅旺。项目自开售以来累售125伙，反映市场对中小型单位需求殷切，不少买家亦钟情项目属短期楼花，料将带动销情，未来将因应市况，预计会在明年2月初削减项目2%至4%优惠。

伙代理推节日优惠

为配合销售同时庆祝圣诞节，发展商伙拍中原为项目买家提供置业优惠。中原新界东高级资深营业董事余志伟指，由即日起至明年1月15日，凡经中原购入项目的首5名买家，即可获赠2万圣诞新年购物劵，总值达约10万，优惠先到先得，送完即止。另外，新界东受惠港府近年抢人才措施，吸引大批内地专才及内地生进驻，进一步推高区内租金，沙田及大围区9月至11月连续3个月录过百宗租赁成交。

位处沙田显和里的UNI Residence，提供240伙，面积由286至636方呎，涵盖开放式至4房间隔。其中开放式单位共有27伙，面积286方呎；而1房户则有155伙，面积约290至347方呎；2房单位则有56伙，面积291至394方呎；3房及4房各有1伙，面积607及636方呎。