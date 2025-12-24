天玺．天2期4房逾1.05亿沽 成交价及呎价双破顶

豪宅新盘有价有市，频录逾亿大额成交个案。新地旗下启德天玺．天第2期，昨日以招标方式售出1伙4房大宅，成交价逾1.05亿，呎价逾4.7万，成交价及呎价均创项目新高。

帝景园呎价见4.2万

项目最新售出单位为第1座（Sky Tower）42楼A室，面积2230方呎，属4房双套房连工作间、化妆间及私人电梯大堂间隔，连两个车位以逾1.05亿成交，呎价47132元。

同系中半山帝景园亦录成交，市场消息透露，最新售出2座15楼B室，面积1806方呎，4房间隔，连一个车位以7650万成交，呎价约42359元。

此外，由中信泰富发展的豪宅项目峻誉．渣甸山，刚录得本月的首宗成交。

峻誉．渣甸山2288万售

项目最新售出的单位为2座1楼B室，单位面积622方呎，属于2房间隔，以2288万成交，呎价约36785元。