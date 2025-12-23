SIERRA SEA 2A期示范单位首曝光 即睇示位相
更新时间：17:00 2025-12-23 HKT
发布时间：17:00 2025-12-23 HKT
发布时间：17:00 2025-12-23 HKT
新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期于今日首度开放项目示范单位供参观，发展商是次开放3伙无改动交楼标准示范单位，涵盖1房至3房间隔。其中以3座20楼A室为蓝本的示范单位，面积700方呎，属3房1套连梗厨及储物室套间隔，单位呈单边设计，厅房同向。
客饭厅间隔方正实用，长方开则方边分隔客饭厅位置。连接露台处设有落地玻璃趟门，增加单位室内采光及通风。厨房呈梗厨设计，可有效隔绝油烟飘出客厅，设有多个储物柜，提供充足置物空间。
发展商同日开放3座20楼E室为蓝本的无改动示范单位，面积422方呎，2房间隔，单位同样位处单边，厅房均可享同样景观，而走廊位置设有大型储物墙，可提供充足置物空间。
另一伙则以3座20楼J室为蓝本的无改动示范单位，面积299方呎，1房间隔，厨房呈分开式设计，及备餐区位处大门两侧，方便备餐及煮食同时进行。
SIERRA SEA 2A 3座20楼E室示范单位：
SIERRA SEA 2A 3座20楼J室示范单位：
SIERRA SEA 2A 3座20楼A室示范单位：
最Hit
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
2025-12-22 15:31 HKT
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产 开班当导师重新出发 首开腔谈困境：于谷底徘徊
2025-12-21 16:00 HKT
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
2025-12-22 16:54 HKT
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
2025-12-22 17:41 HKT
广州室内滑雪场墟冚场面不再？港教练直击无人雪道「情况有点夸张」 网民反指1时段极多人
2025-12-22 15:35 HKT