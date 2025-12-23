Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

SIERRA SEA 2A期示范单位首曝光 即睇示位相

新盘速递
更新时间：17:00 2025-12-23 HKT
发布时间：17:00 2025-12-23 HKT

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期于今日首度开放项目示范单位供参观，发展商是次开放3伙无改动交楼标准示范单位，涵盖1房至3房间隔。其中以3座20楼A室为蓝本的示范单位，面积700方呎，属3房1套连梗厨及储物室套间隔，单位呈单边设计，厅房同向。

客饭厅间隔方正实用，长方开则方边分隔客饭厅位置。连接露台处设有落地玻璃趟门，增加单位室内采光及通风。厨房呈梗厨设计，可有效隔绝油烟飘出客厅，设有多个储物柜，提供充足置物空间。

发展商同日开放3座20楼E室为蓝本的无改动示范单位，面积422方呎，2房间隔，单位同样位处单边，厅房均可享同样景观，而走廊位置设有大型储物墙，可提供充足置物空间。

另一伙则以3座20楼J室为蓝本的无改动示范单位，面积299方呎，1房间隔，厨房呈分开式设计，及备餐区位处大门两侧，方便备餐及煮食同时进行。

SIERRA SEA 2A 3座20楼E室示范单位：

 SIERRA SEA 2A 3座20楼J室示范单位：

SIERRA SEA 2A 3座20楼A室示范单位：

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
时事热话
8小时前
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
影视圈
2025-12-22 15:31 HKT
父母60岁买自愿医保太迟？网民大激辩 过来人一句话道破残酷现实：做错决定代价咁大...｜Juicy叮
父母60岁买自愿医保太迟？网民大激辩 过来人一句话道破残酷现实：做错决定代价咁大...｜Juicy叮
时事热话
4小时前
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
2025-12-21 16:00 HKT
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
饮食
2025-12-22 16:54 HKT
94岁《真情》台柱激罕现身贵气十足 去年在家晕倒惊揭心脏出事须做手术
94岁《真情》台柱激罕现身贵气十足 去年在家晕倒惊揭心脏出事须做手术
影视圈
7小时前
87岁梁爱患胰脏癌大半年 住老人院放弃治疗 体重急降不足70磅：愿望系死得快好世界丨独家
87岁梁爱患胰脏癌大半年 住老人院放弃治疗 体重急降不足70磅：愿望系死得快好世界丨独家
影视圈
9小时前
TVB禁爱令发功！何沛珈阮浩棕两年情断 《东周刊》独家直击女方憔悴状态突然情绪激动
TVB禁爱令发功！何沛珈阮浩棕两年情断 《东周刊》独家直击女方憔悴状态突然情绪激动
即时娱乐
8小时前
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
饮食
2025-12-22 17:41 HKT
广州室内滑雪场墟冚场面不再？港教练直击无人雪道「情况有点夸张」 网民反指：周末好多人……
广州室内滑雪场墟冚场面不再？港教练直击无人雪道「情况有点夸张」 网民反指1时段极多人
旅游
2025-12-22 15:35 HKT