SIERRA SEA 2A期示范单位首曝光 即睇示位相

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期于今日首度开放项目示范单位供参观，发展商是次开放3伙无改动交楼标准示范单位，涵盖1房至3房间隔。其中以3座20楼A室为蓝本的示范单位，面积700方呎，属3房1套连梗厨及储物室套间隔，单位呈单边设计，厅房同向。

客饭厅间隔方正实用，长方开则方边分隔客饭厅位置。连接露台处设有落地玻璃趟门，增加单位室内采光及通风。厨房呈梗厨设计，可有效隔绝油烟飘出客厅，设有多个储物柜，提供充足置物空间。

发展商同日开放3座20楼E室为蓝本的无改动示范单位，面积422方呎，2房间隔，单位同样位处单边，厅房均可享同样景观，而走廊位置设有大型储物墙，可提供充足置物空间。

另一伙则以3座20楼J室为蓝本的无改动示范单位，面积299方呎，1房间隔，厨房呈分开式设计，及备餐区位处大门两侧，方便备餐及煮食同时进行。

SIERRA SEA 2A 3座20楼E室示范单位：

SIERRA SEA 2A 3座20楼J室示范单位：

SIERRA SEA 2A 3座20楼A室示范单位：