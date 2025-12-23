Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄金海湾·珀岸2房户 每呎逾1.3万沽

新盘速递
更新时间：11:03 2025-12-23 HKT
发布时间：11:03 2025-12-23 HKT

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．珀岸，自推出以来一直受到市场追捧，持续录得成交。昨日以平均每方呎逾1.3万，售出项目1伙2房单位。

本月至今暂售出18伙

黄金海湾．珀岸最新售出单位为1B座20楼C室，面积435方呎，属于2房户型，成交价567.7万，呎价约13051元。项目近日成交不断，本月至今暂售出18伙，成交价介乎528.8万至1330.9万，合共套现近1.3亿。

位于青山公路青山湾段18号的黄金海湾分两期发展，合共提供1323伙，其中第2期黄金海湾．珀岸合共提供631伙，项目推售至今暂售出近530伙，涉额逾24.6亿。

若连同第1期黄金海湾．意岚，整个黄金海湾系列累售单位已增至近1070伙，总套现金额超过43.6亿，销情相当理想。

项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位饱览青山湾海景。地理位置方面，该盘位处港深两地核心，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，坐拥南北通行优势。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

