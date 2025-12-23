Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天玺·天2期单日招标沽6伙 套现逾9150万

更新时间：10:38 2025-12-23 HKT
发布时间：10:38 2025-12-23 HKT

正当西沙SIERRA SEA新期数推售计划进行得如火如荼之际，新地旗下启德天玺．天2期，昨日连录6宗招标成交，单日套现逾9150万。

项目最新售出的单位，成交价最高为1座Elite Zone 11楼B8室，属3房1套及工作间间隔，面积787方呎，成交价2296.5万，呎价29180元。呎价最高则为1座Elite Zone 15楼A2室，2房间隔，面积450方呎，成交价1600万，呎价为35556元。

3千呎天池屋今起招标

发展商昨日上载项目最新销售安排，本周五（26日）起招标推售2伙4房2套单位，分别为1座Sky Tower的37楼A室及C室，面积2230及1511方呎。

此外，项目2座Summit Tower的49及50楼Premier Sky House B今日开始招标，该天池屋面积3553方呎，属4房2套及工作间及化妆间连储物室复式间隔，天台设按摩池。发展商指出，项目高层特色户位处启德城的核心，更是区内最高私人住宅单位，有信心售价及呎价将挑战区内新高。

与此同时，同系元朗站The YOHO Hub，最新以招标方式售出2伙单位，包括第5座27楼B室，面积531方呎，3房间隔，成交价1081万元，呎价约20358元；以及第5座18楼E室，面积451方呎，2房间隔，成交价865.7万，呎价约19195元。

