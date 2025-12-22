天玺．天2期招标沽6伙 单日套现逾9150万

新地启德天玺．天2期今日再录得6宗标售成交，单日套现逾9,150万元；当中成交金额最高为1座Elite Zone 11楼B8室，属3房1套及工作间间隔，面积787方呎，成交金额为2,296.5万元，呎价为29,180元。

呎价最高则为1座Elite Zone 15楼A2室，属2房间隔，面积450方呎，成交金额为1,600万元，呎价为35,556元；而同座12楼A2室，面积间隔相同，就以1,576.19万元售出，呎价为35,026元。