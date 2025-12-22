天玺．天2期招标沽6伙 单日套现逾9150万
更新时间：15:05 2025-12-22 HKT
发布时间：15:05 2025-12-22 HKT
发布时间：15:05 2025-12-22 HKT
新地启德天玺．天2期今日再录得6宗标售成交，单日套现逾9,150万元；当中成交金额最高为1座Elite Zone 11楼B8室，属3房1套及工作间间隔，面积787方呎，成交金额为2,296.5万元，呎价为29,180元。
呎价最高则为1座Elite Zone 15楼A2室，属2房间隔，面积450方呎，成交金额为1,600万元，呎价为35,556元；而同座12楼A2室，面积间隔相同，就以1,576.19万元售出，呎价为35,026元。
最Hit
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产 开班当导师重新出发 首开腔谈困境：于谷底徘徊
2025-12-21 16:00 HKT
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
2025-12-21 12:39 HKT
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
2025-12-21 14:22 HKT
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
2025-12-21 14:16 HKT