天泷录大手客掷8471万购2伙 全盘合共套现约96亿

更新时间：10:01 2025-12-23 HKT
发布时间：10:01 2025-12-23 HKT

新盘市场成交仍以货尾单位主导，恒基物业代理董事及营业（二）部总经理韩家辉表示，启德天泷自推出以来反应热烈，昨日获大手买家豪掷8471万连购2伙大宅，分别为7座26楼A室及7座26楼B室，面积1002方呎及1173方呎，成交价3835万及4636万，呎价约38273及39523元。天泷自现楼后连沽176伙，套现逾73亿，全盘合共套现约96.7亿。

恒基物业代理董事及营业（一）部总经理林达民指，部门旗下楼盘昨单日共录8宗成交，总额逾4500万，包括长沙湾Belgravia Place 1期及土瓜湾壹沐各沽2伙，而红磡THE HADDON亦沽1伙，最瞩目为长沙湾晓栢峰昨日录3宗特色单位招标成交，成交总额逾1530万，全盘套现近25亿。

晓栢峰3伙特色户成交价介乎448.9万至561万，呎价约21791至24800元；当中B座25楼B7室，面积240方呎，另有116方呎天台，以561万成交，呎价约23375元；而A座2楼A3室，面积210方呎，另连178方呎平台，则以520.8万成交，呎价约24800元。

启德海湾连环售4伙

嘉华牵头发展的启德海湾，单日连录4宗成交，单日套现3867.2万。项目最新售出的单位均位于2C座，其中3伙属2房间隔，包括23楼A室，面积508方呎，成交价1090.8万，呎价约21472元；23楼B室，面积482方呎，成交价1060.8万，呎价约22008元；以及16楼C室，面积551方呎，成交价1146.8万，呎价约20813元。余下1伙为12楼J室，面积308方呎，1房间隔，成交价568.8万，呎价约18468元。

滶晨连录3宗成交

新世界牵头发展的黄竹坑港岛南岸滶晨，昨日连录3宗成交，单日套现逾5600万。最新售出的单位，其中2伙以招标方式售出，包括第2座9楼P2室，面积759方呎，属3房套连工作间设计，设有私人升降机前厅，成交价2163.2万，呎价28501元。

皓日呎价1.86万

恒隆地产旗下的九龙湾皓日昨亦添成交，为16楼B室，面积457方呎的2房户，以853.02万成交，呎价约18666元。

何文田豪宅项目傲玟于月内录得超过300组客人参观，首三周速成11宗成交，涉资近2.47亿。当中不乏大手客连购2伙，金额高达4231.9万，包括伙1255方呎3房3套户型，及934方呎2房2套户型，将作自住及长线收租用途。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

