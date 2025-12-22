Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Sierra Sea 2A期上楼书 涉727伙 短期内开售应市 昨录逾4000参观人流

新盘速递
更新时间：15:58 2025-12-22 HKT
发布时间：12:16 2025-12-22 HKT

新地旗下西沙SIERRA SEA积极部署推出新一期项目第2A期，发展商今日（22日）已上载售楼说明书，短期内正式开售应市。为配合推售，发展商近日率先开放位于西沙的项目展销厅供参观，截至昨日已录逾4000参观人次，情况不俗。

一两房占七成

部署短期内开售的西沙SIERRA SEA 2A期由4座大楼组成，提供727个住宅单位，间隔多元化，主要标准分层户层与层之间的高度最高为3.325米。标准分层单位涵盖1房至3房，面积由约300至810方呎，当中1房及2房单位占整体逾7成，另备有连花园或连天台特色单位。

该期数项目标准单位共设有5种户型，其中1房户采开放式厨房间隔，面积约300方呎；2房单位设2款间隔，均采开放式厨房，其中普通2房面积约410至470方呎、2房连储物室户面积约510方呎。

3房1套单位同样设2款间隔，其中连梗厨及储物室户型面积约650方呎；至于连梗厨及工作间户的面积介乎约700至810方呎，位于2座、3座及5座的A室，其中部分单位于走廊预留柜位，提升收纳空间，贴合现代家庭对储物的需要。

新地胡致远（中）表示，西沙SIERRA SEA展销厅已录逾4000参观人次。
新地胡致远（中）表示，西沙SIERRA SEA展销厅已录逾4000参观人次。

SIERRA SEA系列项目位于西沙的展销厅Sai Sha Gallery，自过去周三（17日）开放予公众参观，截至昨日已录得超过4000人次参观。新地代理总经理胡致远表示，西沙SIERRA SEA系列作为新地历来最大型私人住宅项目，配合大型临海优质园林会所，为住户打造优质海岸社区。立足西沙SIERRA SEA享有被大自然环境萦绕优势，深涌大草原三面环山前临企岭下海，方便住户随时畅玩各种水上活动及参加导赏体验。

发展商曾透露，将会圣诞节前后开价，而项目示范单位有机会随即开放予公众参观。位于西沙的展销中心昨日正式对公众开放，为2A期项目进行推广。

SIERRA SEA第2A期有待推出，发展商率先为2A期买家提供专属升级礼遇，包括「GO PARK Aqua」指定水上运动常规课程（独木舟及直立板）九折优惠，以及特设的「海上跑车 Aqua Wave Fiat专属体验」，可享30分钟加长版水上旅程。

相关文章：70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
6小时前
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
7小时前
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
2025-12-21 16:00 HKT
警方拘捕15人，检获大批证物。梁国峰摄
01:28
上环10亿日圆劫案│警方拘15人涉串谋行劫 包括主脑及落手劫匪 未起回巨款
突发
3小时前
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
2025-12-21 12:39 HKT
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
2025-12-21 14:22 HKT
台北随机伤人案︱余家昶舍身阻张文行凶丧命 30年好友：他11年前说话一语成谶
台北随机伤人案︱余家昶舍身阻张文行凶丧命 30年好友：他11年前说话一语成谶
两岸热话
6小时前
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
社会
2025-12-21 14:16 HKT
宝莲禅寺第八代住持净因大和尚圆寂 享年62岁
宝莲禅寺第八代住持净因大和尚圆寂 享年62岁
社会
3小时前
屋邨红杏出墙式晾衣大法 居民另辟蹊径晒衫吓坏路人 网民看穿背后惨情原因
屋邨红杏出墙式晾衣大法 居民另辟蹊径晒衫吓坏路人 网民看穿背后惨情原因｜Juicy叮
时事热话
4小时前