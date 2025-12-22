SIERRA SEA 2A期 突上楼书快开价 面积最细275呎特色户 主打1房及2房户

焦点新盘加速推售，新地西沙SIERRA SEA 2A期昨日突击上载售楼说明书，项目共设4座大楼，合共提供727个住宅单位，面积介乎275至835方呎，涵盖1房至3房间隔，当中主打1房及2房单位，占项目单位总数逾7成。项目料于圣诞节前后正式开价，短期内开售。

新地昨日为旗下西沙SIERRA SEA项目最新期数2A期上载楼书，发展商今日会率先向传媒开放示范单位。市场估计，该盘近日会公布项目首张价单，并随即对公众开放示范单位，短期内正式开售。

西沙SIERRA SEA 2A期昨上楼书，提供727伙，主打1房及2房户。图为胡致远。

根据楼书显示，该期数项目标准单位共设有5种户型，面积介乎275至835方呎，涵盖1房至3房间隔，当中主打1房及2房单位，占项目单位总数逾7成。其中，面积最细单位为1座地下1楼G室，单位275方呎，属1房间隔，另连193方呎花园，属SIERRA SEA系列项目至今推出的3个期数中面积最细单位。至于面积最大单位为2座、3座及5座的顶层A室，3房1套户型，单位面积835方呎，附连434方呎平台，该处设有楼梯可通往单位的683方呎天台。

共涉及727伙

该期数设4座大楼，层数介乎16至26层，预计关键日期为2026年9月30日，距今约9个月多。项目标准单位中，1房户采开放式厨房间隔，面积约300方呎；2房单位就设2款间隔，均采开放式厨房，其中标准2房面积约410至470方呎、2房连储物室户面积约510方呎。

3房1套单位同样设2款间隔，其中连梗厨及储物室户型面积644至647方呎；至于连梗厨及工作间户面积介乎700至810方呎，位于项目1座12楼、15楼及16楼的G室，面积810方呎，为标准单位中最大户型。

新地胡致远（中）表示，西沙SIERRA SEA展销厅已录逾4000参观人次。

设24伙花园特色户

项目另提供不同种类特色户，包括24伙花园特色户，涵盖1房至3房户型，单位面积275至604方呎，附连面积193至465方呎花园；12伙连平台单位，同样涵盖1房至3房户型，单位面积278至781方呎，附连面积83至237方呎平台。

4座大楼的顶层各设有4伙连平台及天台特色户，共设16伙，全数为3房户型，面积介乎699至835方呎，均于平台位置设有楼梯接通私人天台。

SIERRA SEA分作多个期数发展，其中部署短期内开售的2A期前后景观开扬，前方中高层单位可享有海景、内园及GO PARK景观；后方单位向南及西南并背靠马鞍山。

项目位于西沙GO PARK的全新展销厅日前已开放予公众人士参观。项目配合大型临海优质园林会所，为住户打造海岸社区，深涌大草原三面环山前临企岭下海，方便住户随时畅玩各种水上活动及参加导赏体验。

至于今年年中推出的SIERRA SEA第1A（2）期近日陆续收楼，吸引不少租客目光。该期数项目提供781伙，分布4座大楼，面积介乎279至1021方呎，户型涵盖1房至4房户，以2房比例最多，占项目逾56%。而1B期同样设4座大楼，共提供794伙，面积由279至1290方呎，属1房至4房间隔，其中以2房户为主打单位。

随着项目1A及1B期陆续入伙，交通需求增加，现时每10分钟便有巴士班次前往港铁站。本月初开通「西沙湾交通交汇处」，亦新增巴士路线980X来往港岛核心区域，连同已经投入服务的巴士路线，现时有11条巴士路线往返西沙及其他地区。

