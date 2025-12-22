Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

SIERRA SEA短期内开售应市 昨录逾4000参观人流

新盘速递
更新时间：12:16 2025-12-22 HKT
发布时间：12:16 2025-12-22 HKT

新地旗下西沙SIERRA SEA积极部署推出新一期项目第2A期，项目将于日内上载楼书，短期内正式开售应市，为配合推售，发展商近日率先开放位于西沙的项目展销厅供参观，截至昨日已录逾4000参观人次，情况不俗。

SIERRA SEA系列项目位于西沙的展销厅Sai Sha Gallery，自过去周三（17日）开放予公众参观，截至昨日已录得超过4000人次参观。新地代理总经理胡致远表示，西沙SIERRA SEA系列作为新地历来最大型私人住宅项目，配合大型临海优质园林会所，为住户打造优质海岸社区。立足西沙SIERRA SEA享有被大自然环境萦绕优势，深涌大草原三面环山前临企岭下海，方便住户随时畅玩各种水上活动及参加导赏体验。

新地胡致远（中）表示，西沙SIERRA SEA展销厅已录逾4000参观人次。
新地胡致远（中）表示，西沙SIERRA SEA展销厅已录逾4000参观人次。

日内上载楼书

发展商曾透露，日内上载楼书，以及于圣诞节前后开价，而项目示范单位有机会随即开放予公众参观。位于西沙的展销中心昨日正式对公众开放，为2A期项目进行推广。

部署短期内开售的西沙SIERRA SEA 2A期由4座大楼组成，提供727个住宅单位，间隔多元化，主要标准分层户层与层之间的高度最高为3.325米。标准分层单位涵盖1房至3房，面积由约300至810方呎，当中1房及2房单位占整体逾7成，另备有连花园或连天台特色单位。

项目标准单位共设有5种户型，其中1房户采开放式厨房间隔，面积约300方呎；2房单位设2款间隔，均采开放式厨房，其中普通2房面积约410至470方呎、2房连储物室户面积约510方呎。

3房1套单位同样设2款间隔，其中连梗厨及储物室户型面积约650方呎；至于连梗厨及工作间户的面积介乎约700至810方呎，位于2座、3座及5座的A室，其中部分单位于走廊预留柜位，提升收纳空间，贴合现代家庭对储物的需要。

SIERRA SEA第2A期有待推出，发展商率先为2A期买家提供专属升级礼遇，包括「GO PARK Aqua」指定水上运动常规课程（独木舟及直立板）九折优惠，以及特设的「海上跑车 Aqua Wave Fiat专属体验」，可享30分钟加长版水上旅程。

相关文章：70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
21小时前
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
2025-12-21 12:39 HKT
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
22小时前
警方拘捕15人，检获大批证物。梁国峰摄
01:28
上环10亿日圆劫案│警方拘15人涉串谋行劫 包括主脑及落手劫匪 未起回巨款
突发
45分钟前
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
社会
22小时前
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
4小时前
昨日（20日），最后一辆经皇岗口岸验放通关的跨境货车从香港进入内地。
皇岗口岸︱最后跨境货车通关 货运通道完成历史使命︱36年珍贵照片
即时中国
23小时前
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
影视圈
15小时前
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
影视圈
18小时前
75岁《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱 早月曾入ICU跟死神搏斗
75岁《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
3小时前