黄金海湾．珀岸周末连售3伙 2房553万沽

旭日国际旗下屯门青山湾段大型临海项目黄金海湾．珀岸自现楼形式推售，市场反应不俗，过去周末共售出3伙，套现超过2000万，个别单位呎价高见1.46万。

黄金海湾．珀岸昨日新增成交为1B座5楼B室，面积531方呎，为2房间隔采开放式厨房间隔，昨日以553.9万售出，呎价10431元，总括过去周末，项目共售出3伙，合计套现约2069.4万。

自现楼形式推售后，项目连环录成交，黄金海湾．珀岸本月至今暂售出18宗，套现超过1.24亿，其中造价最高为月初售出的1A座19楼A室，面积861方呎，为3房连套房间隔，以1330.9万成交，呎价15458元，此单位成交呎价亦是该18宗当中最高。

位于青山公路青山湾段18号的黄金海湾分两期发展，合共提供1323伙，刚录成交的黄金海湾．珀岸共提供631伙，项目推售至今暂售出近530伙，涉额逾24.6亿，若连同第1期黄金海湾．意岚，整个黄金海湾项目累售单位已增至近1070伙，总套现金额超过43.6亿，销情相当理想。

