黄金海湾．珀岸特色户呎售1.46万

更新时间：09:32 2025-12-21 HKT
发布时间：09:32 2025-12-21 HKT

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．珀岸，自推出以来一直受到市场追捧，近期成交不绝于耳，昨日再售出2伙，单日套现1,515.5万。

单日沽2伙 套现1515.5万

上述成交单位当中包括1A座3楼D室特色户，面积674方呎的3房单位，另有341方呎平台及115方呎花园，以986.7万成交，呎价约14,639元；其次为1A座5楼B室，面积417方呎，属2房间隔，以528.8万成交，呎价约12,681元。

黄金海湾．珀岸为黄金海湾发展项目的第2期，由1座及2座组成，其中1座再细分为1A及1B座两座，合共提供631伙；项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位饱览青山湾海景。

黄金海湾项目坐拥优越的地理位置优势，位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士及7条小巴路线往来港九新界，坐拥南北通行优势。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

