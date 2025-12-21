Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天玺．天2期加推招标 涉4伙两房单位

更新时间：09:28 2025-12-21 HKT
发布时间：09:28 2025-12-21 HKT

新地发展的启德天玺．天第2期昨日上载一份新销售安排，以招标形式发售4伙两房单位，将于本周三（24日）平安夜起开始招标。

面积包括450及482方呎

是次招标单位主要位于项目1座Elite Zone，面积包括450及482方呎，分布于项目16楼至22楼中层之间。其中17楼A2室，面积450方呎，为是次招标唯一一伙A2室，座向东南方，料主要享车站广场园林景色。另外3伙为B10室，面积482方呎，座向北方，预计主要享启德一带市景。

天玺．天2期自开售以来销售，市场反应理想，先后两轮以价单方式公开发售的单位，均成功即日沽清，项目日前亦上载销售安排，推出项目2座Summit Tower的49及50楼连天台Premier Sky House B室顶层复式天际屋，将于周二起以招标形式推售。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

