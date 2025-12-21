Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新盘货尾单日40宗成交 THE HADDON占最多 康城SEASONS「现楼即买即住」

新盘速递
更新时间：09:22 2025-12-21 HKT
发布时间：09:22 2025-12-21 HKT

圣诞长假将至，新盘市场并未有全新盘推售，市场成交仍以货尾单位主导，昨单日录约40宗成交，最瞩目为红磡THE HADDON即日售出10伙，合共套现逾6,100万。而将军澳日出康城SEASONS系列，享「现楼即买即住」优势亦添6宗成交。

THE HADDON累沽逾8成单位

恒基旗下红磡THE HADDON昨发售新一批单位，吸引不少用家及投资者购货；发展商指，该盘即日沽出10伙，套现6,100万。项目除有现楼优势外，加上周边交通及配套，高租金回报的潜力吸引大量客群，全盘开售至今已成功沽出逾8成单位。

会德丰地产与港铁合作发展的将军澳日出康城SEASONS系列，享「现楼即买即住」优势，该盘昨日亦连沽6伙，成交价介乎501.6万至715.2万，包括GRAND SEASONS 1B座57楼C室，面积453方呎，属2房户，成交价715.2万，呎价15,788元。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，整个SEASONS系列今年至今速沽785伙，套现逾49.9亿。而开售至今累售1,744伙，套现逾109.5亿。另外，该盘在展销厅举办圣诞派对，与众同乐，喜迎圣诞。

上然系列连沽9伙

万科香港旗下大埔马窝路19号的上然系列昨连沽9伙，合共套现6,282.8万，该批单位包括2期成功售出7伙及3期的2伙，当中2期成交价最高单位为7座8楼A10室，面积723方呎，3房1套间隔，以980.1万成交，呎价13,556元。至于项目3期则售出5座10楼A3室，面积435方呎，2房间隔，成交价507.9万，呎价约11,676元。

维港．湾畔呎价逾3.3万售

由中国海外、九龙仓、恒基及嘉华合作发展的启德维港．湾畔第1B期昨日连售2伙，合共套现3,546.8万，分别为2B座32楼B室，面积579方呎，2房1套间隔，成交价1,955.7万，呎价33,777元。另外2A座9楼A室，面积560方呎，2房连储物室设计，以1,591.1万售出，呎价约28,413元。

据市场消息透露，上述买家均钟情启德跑道区，加上单位间隔方正实用，客饭厅及房间同向，均可饱览维港景致，故决定入市作自住用途。

名钻3房1430万成交

益兆集团旗下何文田名钻最新以招标形式售出7楼F室，面积671方呎，3房1套间隔，以1,430.1万成交，呎价约21,313元。

益兆及俊和发展合作发展的长沙湾幸荟最新售出3楼C室，面积177方呎，开放式间隔，成交价288.3万，呎价16,288元。

白沙湾WHITESAND COVE招标发售

保利置业与尚嘉控股合作发展的油塘朗誉于昨日沽出2座11楼A室，面积730方呎，3房1套间隔，最新以1,203.43万售出，呎价16,485元。

另一边厢，由华懋旗下位于西贡白沙湾豪宅项目WHITESAND COVE亦上载新一份销售安排，以招标形式推售3座6楼B室大宅，面积1,218方呎，4房2套间隔，附连321方呎天台，大宅将于平安夜（24日）起招标发售。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

