SEASONS系列现楼开至今沽394伙 办圣诞亲子派对

会德丰地产与港铁合作发展的将军澳日出康城SEASONS系列，享「现楼即买即住」优势，自开放现楼参观后，10月至今速售394伙，套现逾25.7亿元。

发展商今日在项目展销厅举办「SEASONS温馨圣诞亲子派对」，会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀及销售市场推广团队更齐齐参与，与众同乐，喜迎圣诞。

上述活动伙香港儿童探索博物馆(CDM)策划「3D圣诞树工作坊」，让小朋友运用科学知识、创意及圣诞节元素，与家长亲手制作独一无二的圣诞树，率先体验集团首创「SPARK」儿童从玩乐中学习之理念，黄光耀更化身为导师，与小朋友一同制作圣诞树，更大派圣诞糖果，场面温馨。