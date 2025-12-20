Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天玺·天2期复式天际屋售价挑战区内新高

近期新盘频现大额成交，新地旗下启德地王级新盘天玺．天亦部署推售2期顶层复式天际屋，面积达3553方呎，为4房连双套房间隔，料短期推出招标，售价及呎价将挑战区内新高。

雷霆：短期内推出招标

发展商昨日重点介乎位于天玺．天2期2座Summit Tower的49及50楼连天台Premier Sky House B室顶层复式天际屋，面积3553方呎，属4房双套及工作间及化妆间连储物室复式间隔。

新地副董事总经理雷霆表示，此特色单位于设计及布局皆独具匠心，连同天台共3层的复式天际屋，是极为珍罕独特的户型，料短期内推出招标，有信心售价及呎价将挑战区内新高。

雷霆续称，项目高层特色户位处启德城的核心，更是区内最高私人住宅单位，为住户带来壮丽景观的超卓高度，可谓至高无上。

新地代理总经理胡致远表示，2期仅提供8伙特色单位，全位处最高楼层的单位，部分顶层特色单位更配备私人升降机及空中私人游泳池或按摩池，住户置身启德之巅的同时拥有优悠生活享受。

内置私人升降机贯通3层

上述复式天际屋面积达3553方呎，但并非项目最大单位，单位设有私人升降机大堂，附设高身储物柜连鞋柜，客饭厅设于49楼，大门采用双门设计，长形大厅方正大气，客饭厅空间阔约10米，长约6米，横向超广角L型落地玻璃幕墙连趟门，连接约328方呎平台，尽览启德车站广场及繁华景色。

单位最具气派为内置私人升降机贯通包含天台在内的3层楼面，楼层高度最高达4米，每层各有宽敞的户外空间。单位的50楼为主人套房，长及阔均逾6米，主人套房及浴室合共约950方呎，空间方正宽敞，住户可打造巨型衣帽间，主人睡房前后两边均连接偌大平台，可按住户需要打造成私人园艺区或空中花园。单位平台面积合共达1294方呎，另设有534方呎天台，更备有私人空中按摩池，气派十足。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

