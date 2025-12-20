信和频抢攻 连环推盘应市 柏珑连沽33伙 柏景峰突加推每呎1.59万

临近年尾，信和推盘仍马不停蹄，旗下与嘉华及中国海外合作发展的元朗锦上路柏珑III昨日进行新一轮销售，即获大手客斥逾3632万连扫4伙，整个项目全日售出约33伙；同日即加推与资本策略及港铁合作发展的油塘柏景峰新一张价单，涉及118伙，折实折实平均呎价约1.59万，入场价约434万，并推出价单上的150伙，落实于下周二（23日）进行新一轮销售。

柏珑III昨日推出价单上的125伙进行新一轮发售，昨日早上位于中港城售楼处吸引不少准买家到场，情况不俗，项目即时售出22伙，随后销情持续，再增添11宗成交，令全日共售出33伙，套现超过2.5亿。

柏珑获3600万大手扫4伙

市场消息指出，昨不乏大手客源，其中最大手买家由于看好北都发展前景，连环扫入4伙，据悉该4伙均位于1座A2室，面积562方呎，为2房连储物室间隔，4伙共涉资逾3632万。

昨日售出单位中，成交价最高单位为5座16楼A5室，面积770方呎，3房连套房间隔，成交价1201.16万，呎价15599元；呎价最高单位为2座6楼A6室，面积467方呎，2房间隔，以770.11万成交，呎价高见16491元。

柏珑III经昨日销售后，累售单位已增至约290伙，而整个柏珑系列项目推售至今，累售单位已达1747伙，总套现金额超过152亿，销情相当不俗。

柏景峰全数单位低于千万

信和昨日早上完成柏珑III拣楼程序后，傍晚时份即加推油塘柏景峰新一张4号价单，涉及118伙，包括41伙1房、74伙2房及3伙3房1套间隔，面积293至578方呎，计算最高15%的折扣优惠后，折实平均呎价15908元，较今年11月发出的上一张价单折实平均呎价15438元，轻微调高约3%。即全数单位折实售价低于1000万，

新价单售价最平单位为3座5楼C6室，面积300方呎，1房间隔，折实入场价434.94万，折实呎价14498元；售价最高单位则1座26楼A1室，面积578方呎，3房1套连储物室设计，折实售价966.96万，折实呎价16729元。

新旧价单150伙下周二销售

发展商同步上载新一份销售安排，推出新旧价单上合共150伙标准单位，落实于下周二（23日）进行新一轮销售，以先到先得形式发售，面积293方呎至578方呎，包括55伙1房、89伙2房以及6伙3房1套连储物室设计，折实售价介乎422.62万至966.96万，折实呎价14283至16729元，以订价计算，该批单位市值逾10.5亿。

根据销售安排显示，扣除最高15%折扣后，折实售价由介乎422.62万至966.96万，折实呎价由14283元至16729元，即全数单位折实售价在1000万以内。售价单位为3座5楼C7室，面积293方呎，1房间隔，折实售价422.62万，折实呎价14424元；呎价最平单位则位于2座6楼B3室，面积401方呎，2房设计，折实售价572.73万，折实呎价14283元。

位于高雅里8号的柏景峰共提供748伙，面积介乎269至578方呎，涵盖开放式至3房间隔，项目预计2027年6月底落成入伙，楼花期约18个月。

凯柏峰每呎2.01万新高

信和同系伙拍嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城凯柏峰系列项目，昨日再亦连沽2伙，当中包括位于凯柏峰I的1B座62楼A室特色户，面积893方呎，属3房1套连工人套房天台特色户，单位附设有面积832方呎天台及183方呎平台，成交价1796.9万，呎价20122元，呎价创出项目新高。

凯柏峰自7月现楼重推后销情不俗，短短5个月已沽出1003伙，销售金额逾66亿。项目全盘开售至今累计售出1848伙，合共套现逾138亿，全盘现时仅剩32伙待售。