天玺．海将启动入伙交楼程序 短期内现楼形式招标发售新单位

新盘速递
更新时间：11:01 2025-12-19 HKT
发布时间：11:01 2025-12-19 HKT

豪宅新盘部署以现楼展开新一轮销售，新地旗下启德天玺．海1期及2A期即将启动入伙交楼程序，部署短期内将以现楼形式招标发售新单位。

新地副董事总经理雷霆表示，天玺．海为区内临海地标式豪宅的指标。项目迈向落成，第1期及2A期即将交楼入伙，并预计将于短期内以现楼形式招标发售项目新一批单位。

项目亮灯闪耀维港

新地代理执行董事陈汉麟指，天玺．海项目外墙特设大型灯光艺术装置，并于昨日举行亮灯仪式，标志着启德跑道区首席住宅项目正式诞生。

天玺．海系列项目共提供439个住宅单位，以4房大宅为主，占发展项目整体单位逾7成，另设多个特色户型及私人泳池单位。项目分作3期发展，约9成单位拥有璀璨维港海景，主打的4房标准户型面积约1100至2200方呎。

即将交楼的1期提供256伙，提供单位户型设有2至5房间隔。

同样部署交楼的2A期项目就仅设1座，为整个系列项目中的第7座，限量提供43伙，面积1124至2476方呎，全属4房间隔。至于仍未正式推售的第2B期就提供140伙，位于整个项目余下的第8座和第9/9A座。

珑珀山连售2伙

同系沙田珑珀山昨以招标形式售出2伙，套逾3700万，包括Queen Tower 2的22楼C室，3房1套连书房间隔，面积1043方呎，成交金额1929.8万，呎价18502元。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

