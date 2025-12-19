HENLEY PARK限量加推20伙2房连工作间户型

一手市场气氛向好，发展商提速销售旗下新盘余货单位，恒基昨日为旗下启德HENLEY PARK上载新销售安排，落实于下周一（22日）起招标发售20伙，均为2房连工作间户型。

该批招标推售单位为HENLEY PARK 1A座6楼至33楼之间的20伙D室，面积同为609方呎，2房连开放式厨房及工作间间隔，招标期由下周一开始，至明年6月16日，每日截标。

HENLEY PARK提供721伙标准户及19伙特色户，当中高座占660伙，另80伙位于低座，设开放式至3房，面积250至1558方呎，其中主打1房单位，占412伙最多，比例约55.7%。项目近期销情持续，12月至今售出4伙，成交价介乎1728.18万至2100.78万，合共套现约7394.82万。

THE HADDON明推售20伙

同系红磡新盘THE HADDON日前加推新价单46伙，同日公布销售安排，于明日开售当中20伙。推出单位面积228至369方呎，均属1房户，价单定价由554万至892.6万，价单呎价由20778至24829元，扣除最高7%折扣，折实售价由515.22万至830.11万，折实呎价约19324至23091元。

值得一提的是，开售单位中包括2伙1房连平台特色户，为5楼的L室及M室，面积同为228方呎，分别附连56及55方呎平台，折实售价522.66万及526.47万，折实呎价约22924及23091元。

此外，同系旗下土瓜湾东维港湾区新盘壹沐昨日录2宗成交，共套现1136.64万。售出单位为1座26楼J室，面积320方呎，属2房间隔，成交价625.94万，呎价19561元；以及1座26楼L室，面积272方呎，属1房间隔，成交价510.7万，呎价18776元。有消息指，上述2伙单位由同一组买家购入。