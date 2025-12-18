Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新德园单号屋4618万沽 升值2.6倍 获利3349万元

整体楼价稍回升，连带豪宅单位亦连录承接；中原分行高级资深分区营业经理余社朝表示，九龙塘新德园单号屋，面积2355方呎，采3套房间隔，拥逾千呎大花园及天台，今年4月原以5500万放售，最近进一步减至4800万获换楼客洽购，经连番议价后最终以4618万连1个车位成交，呎价19609元。

余社朝指，新买家睇楼后感满意，见市场同一时间有数组买家有意洽购，加上圣诞长假临近，决定放假前决定入市自用。据悉，原业主于2010年以1269万买入该址，持货15年沽货，帐面大幅获利3349万，单位升值2.6倍。

海滨别墅每呎1.8万易手

世纪21奇丰西贡区营业董事廖振雄说，西贡银线湾海滨别墅A段双号屋，面积1888方呎，属4房套 连工人房，以3500万成交，呎价18538元，属市价水平。据了解，原业主于2004年以1300万购入，持货21年至今转售，帐面获利2200万，单位期内升值1.7倍。

利嘉阁分行首席联席董事欧栢伦称，西贡大网仔黄竹湾双号屋，面积约2100方呎，采5房套连工人套房间隔，望山海双景。获区内换楼客以1400万购入，呎价约6667元。据悉，原业主于2009年以约850万买入，持货16年易手，帐面获利约550万或65%。

美联首席助理联席董事廖粕光指，沙田铜锣湾山路豪宅嘉御山为1座中层D室，面积约1554方呎，属3房套单位，获换楼客以1738万承接，呎价约11184元。而原业主于2006年以约1450万购入，持货19年转手，帐面获利约288万或2成。

中原分行资深分区营业经理庄剑岚表示，鲗鱼涌成太古城银栢阁高层C室，面积897方呎的3房套间隔，新近以1390万易手，呎价约15496元。据悉，原业主于1998年以843万买入，持货27年转手，帐面获利547万，单位期内升值约65%。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

