柏珑昨连沽2伙 单日套现逾1800万 呎价见1.58万

信和牵头伙拍嘉华及中国海外合作发展的元朗锦上路柏珑昨日连沽2伙，单日套现逾1800万，其中柏珑I位于3座1楼A2室，面积727方呎，为3房连套房加储物室间隔，以1153.08万售出，呎价15861元；另位于柏珑III的3座1楼B2室，面积477方呎，属2房间隔，单位成交价为670.82万，呎价14063元。

沄璟3房4375万售出

启德新盘持续成为市场焦点，华润置地（海外）及保利置业合作发展的沄璟，昨日售出8座5楼A室，面积1525方呎，为3房连套房间隔，昨日以4375.56万售出，呎价28692元。

同区由会德丰地产牵头，伙拍恒基、中国海外及新世界合作发展的启德DOUBLE COAST I昨日亦添成交，单位为3座31楼C室，面积420方呎，为2房间隔，以824万售出，呎价19619元。

嘉里伙拍信和及港铁合作发展的黄竹坑扬海，昨日亦添纪录，为1B座20楼B室，面积941方呎，为3房连套房间隔，以3694.8万售出，呎价高见39265元。

新世界旗下北角皇都昨日售出33楼A7室，面积359方呎，为1房间隔，单位由投资者以824万购入，呎价22953元。

发展商表示，项目全盘共388伙已告沽清，当中不乏名人、外籍买家及大手豪客，销情非常理想，其中以价单形式售出单位中，逾80%买家选用即供付款，套现逾42亿，其中「THE LEGACY传承．邸」呎价51000元创下项目新高。

恒基旗下西半山帝汇豪庭，最新售出6楼A室，面积1735方呎， 为4房连3套房间隔，成交价4944.75万，呎价28500元。