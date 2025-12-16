柏珑III乘势加推116伙 入场价约508万 平均每呎1.55万

信和推盘马不停蹄，过去周末刚完成油塘柏景峰次轮销售，昨日随即加推元朗锦上路柏珑III新一张价单，涉及116伙，折实平均呎价15598元，入场价约508万。

入场价约508万

信和牵头伙拍嘉华及中国海外合作发的锦上路站上盖项目柏珑III昨日加推4号价单，涉及116伙，面积介乎340至692方呎，涵盖1房至3房户型，以最高16%折扣计算，折实平均呎价15598元。

价单售价最平单位为3座1楼B1室，面积340方呎，属1房户型，折实入场价508.36万，呎价14952元。项目亦发出销售安排，新旧价单合共推出125伙于本周五（19日）以先到先得方式发售，另推出13伙以招标方式发售，合共推售138伙。

柏珑昨日亦连沽5伙，涵盖1至4房户型，单日套现逾4460万，其中柏珑II位于8座2楼A1室，面积977方呎，属4房连套房间隔，以1599.69万售出，呎价16373元。信和同系将军澳日出康城凯柏峰昨日连沽3伙，单日套现近3300万，整系凯柏峰现楼重推后成交量已突破1000伙，涉额逾66亿。