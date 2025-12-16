Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

柏珑III乘势加推116伙 入场价约508万 平均每呎1.55万

新盘速递
更新时间：10:06 2025-12-16 HKT
发布时间：10:06 2025-12-16 HKT

信和推盘马不停蹄，过去周末刚完成油塘柏景峰次轮销售，昨日随即加推元朗锦上路柏珑III新一张价单，涉及116伙，折实平均呎价15598元，入场价约508万。

入场价约508万

信和牵头伙拍嘉华及中国海外合作发的锦上路站上盖项目柏珑III昨日加推4号价单，涉及116伙，面积介乎340至692方呎，涵盖1房至3房户型，以最高16%折扣计算，折实平均呎价15598元。

价单售价最平单位为3座1楼B1室，面积340方呎，属1房户型，折实入场价508.36万，呎价14952元。项目亦发出销售安排，新旧价单合共推出125伙于本周五（19日）以先到先得方式发售，另推出13伙以招标方式发售，合共推售138伙。

柏珑昨日亦连沽5伙，涵盖1至4房户型，单日套现逾4460万，其中柏珑II位于8座2楼A1室，面积977方呎，属4房连套房间隔，以1599.69万售出，呎价16373元。信和同系将军澳日出康城凯柏峰昨日连沽3伙，单日套现近3300万，整系凯柏峰现楼重推后成交量已突破1000伙，涉额逾66亿。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
14小时前
世一好手澳洲骑师麦道朗将于本月二十日周末沙田作告别战，他暂时卜定「帅帅友福」等共十匹坐骑。
麦道朗告别战骑十驹
马圈快讯
16小时前
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
影视圈
11小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
「声梦」小花詹天文称宏福苑大火是「最好安排」惹祸 公开致歉认词不达意：会好好反省
「声梦」小花詹天文称宏福苑大火是「最好安排」惹祸 公开致歉认词不达意：会好好反省
影视圈
12小时前
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
影视圈
20小时前
金价银价癫升恐现「后遗症」 白银目标高见100美元 惟明年1月料迎大量沽盘
金价银价癫升恐现「后遗症」 白银目标高见100美元 惟明年1月料迎大量沽盘
投资理财
4小时前
王莉被领导索要¥15万奖金，爆拒绝后被欺压兼申退役。
00:20
亚运会三金得主爆遭领导索¥15万奖金 拒绝后被欺压兼申退役
即时中国
17小时前
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
影视圈
2025-12-15 09:00 HKT
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
生活百科
17小时前