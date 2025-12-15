寿臣山15号洋房获南区客斥近3亿买入 呎价达6万 设专属电梯

由英皇地产、中渝置地及资本策略合作发展的港岛南区寿臣山洋房项目「寿臣山 15 号」今日（15日）以2.89亿元沽出15号洋房，呎价6万元。

今次售出为15号屋，属4套房连双车位独立洋房，面积4,831方呎，连1,253方呎花园及1,121方呎天台，备有专属电梯及室外恒温游泳池等专属设施，并附设豪华装修。买家熟悉南区区内配套，认为其名校网及对外交通网络完善，亦欣赏项目属同区稀有全新低密度洋房，故购入大宅自用。

杨政龙：续采取惜售策略

英皇国际副主席杨政龙表示，今日沽出的15号洋房成交呎价达6万元水平，造价理想。该洋房附设为买家度身订造的雅致装修，切合豪宅买家独特品味及要求。

他指，余下6伙洋房大宅待售将继续惜售逐步推出市场，亦不排除按目前市况提价出售。近期楼市利好因素逐步浮现，豪宅市场接连录得成交，反映资金正流入市场。本年度逾亿元豪宅成交量上升，带动楼市气氛，故此预计来年豪宅市场不论交投及楼价都会继续上扬。

寿臣山15号目前共沽出共9座洋房，套现超过48亿元。

