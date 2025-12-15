Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

SIERRA SEA第2A期圣诞期间上楼书 拟周内开放西沙展销厅

新盘速递
新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期项目软销工作不断，发展商表示，九巴今日正式开通首条过海巴士路线，可直达港岛区商业地带。发展商表示，项目将于周内重开展销厅，并预计月内开售。

新地代理总经理胡致远表示，项目推出后接获不少查询，有见及此将于周内重新开放位于西沙湾的展销厅，届时将增设2A期的户型分布及间隔介绍，并于圣诞期间上载项目楼书，预计最快月内开售。

九龙巴士（一九三三）车务总监杨晋玮指，今早正式开通的巴士路线980X，将接载住户前往中环至湾仔一带，总时长约1小时左右，全程车费24.4元。
城巴营运主管（九龙及新界）龚树人说，旗下巴士路线接送住户由西沙湾前往马鞍山、尖沙咀及九龙湾一带，未来亦会考虑开通更多路线前往香港各区。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

