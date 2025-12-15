Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

柏蔚森短期加推具提价空间 即日开放予公众参观

更新时间：15:01 2025-12-15 HKT
发布时间：15:01 2025-12-15 HKT

新世界及远东合作发展的启德柏蔚森系列自开放现楼后销情不俗，合共售出141伙，套现逾10.8亿元。项目系列自开售以来累售798伙，套现逾56亿元。发展商表示，今日首度开放2伙2期现楼示范单位供传媒参观，并于即日开放予公众参观。

新世界营业及市务部总监何家欣表示，项目买家中有不少为大手投资客及外籍买家，同时内地客及新香港人，占比达逾半。项目将于稍后时间加推，且有一定提价空间。

何家欣补充，集团今年销情不俗，合作项目共售逾2,200伙，吸金逾330亿元，套现金额近五年新高。其中，集团伙拍帝国、资本策略、丽新及港铁合作发展的黄竹坑港岛南岸滶晨系列开售至今合共售出696伙，共套现近120亿元。北角皇都不足一年便成功售出385伙，占全盘单位逾99%，套现近42亿元， 全盘仅余最后3伙一房户待售，项目几近沽清。

何家欣亦提到，集团明年首季预计推出3个全新项目，分别为西九龙官涌街项目，料设约60伙；与港铁合作发展的大围站柏傲庄III，料设约500伙，将以现楼形式发售；九龙塘玫瑰街23至34号的低密度豪宅项目，料涉约100伙。

远东发展营业及市务总经理陈富强表示，是次开放的示范单位包括3座20楼A室的连家具示范单位，面积451方呎，属2房1套设计，以及同层的B室无改动示范单位，面积383方呎，2房间隔，2个单位均可外望开扬市景外，同时享受游艇海景。

陈富强亦提到，集团明年亦将推出2个全新项目，包括与市建局合作发展的西营盘桂香街项目，涉约200个单位，以及与显利建筑及兰桂坊集团合作发展的西贡蚝涌低密度洋房项目，涉及约26座洋房，2个项目预计在明年第3至4季推出。

