新盘销情稳两日沽逾220伙 DOUBLE COAST III首轮销售沽42伙

新盘速递
更新时间：10:17 2025-12-15 HKT
发布时间：10:17 2025-12-15 HKT

刚过去周末均有全新盘展开销售，连同其他新盘余货，过去两日一手市场录逾220宗成交。其中，会德丰地产牵头发展的启德DOUBLE COAST III，昨日进行首轮销售，即日沽出42伙，占推售单位约8成，套现逾3.15亿。

2组大手客各自连购4伙

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，昨日DOUBLE COAST III首轮销售有2组大手客各自连购4伙，其中1组购入2伙2房连开放式厨房及2伙开放式单位，涉资逾2410万；另1组购入2伙1房连开放式厨房及2伙开放式单位，涉资逾1970万。

黄光耀又指，昨日买家中多为年轻家庭、换楼客及专业人士，当中首度推出「楼王」级3房1套连储物房及梗厨单位获换楼客追捧。为回应需求，有望短期内加推，而整个DOUBLE COAST系列至今累售295伙，套现逾21.9亿。

至于其他新盘成交，嘉华伙拍会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾，过去两日连沽6伙，包括3伙1房及3伙2房单位，合共套现约4300万。其中 ，昨日售出2C座10楼、11楼及20楼的F室，面积均为439方呎，同属2房户型，成交价介乎781.8万至818万，成交呎价约17809至18633元。

项目昨日又售出2C座11楼及17楼K室，均为面积305方呎的1房单位，成交价分别561.8万至569.8万，成交呎价约18420及18682元。

新世界旗下北角皇都销情持续，昨日售出3伙1房户，套现2421.8万。最新售出单位包括35楼B9室，面积355方呎，成交价818.3万，呎价23051元。项目本月速沽20伙，而发展商日前更新的价单今日生效，指定余货单位提价3%。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

