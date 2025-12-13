柏景峰次轮发售150伙 录9组大手客 最大手买家逾6053万购8伙

信和伙拍资本策略及港铁合作发展的油塘柏景峰今日次轮发售150伙，涵盖1房至3房间隔，折实入场价约427万元。市场消息指，柏景峰截至下午约2时，暂沽约109伙。

发展商指，柏景峰单日共录9组大手客，涉资近1.3亿元，当中最大手客人一客连购8伙，涉资逾6,053万元，购入两房及三房单位。

今日最高成交价单位为1座21楼A1室，面积578方呎，属3房套（开放式厨房）连储物室，成交价950,72万元，呎价16,448元；最高成交呎价单位，为1座35楼A9室，面积370方呎，属2房（开放式厨房），成交价620,62万元，呎价16,774元。柏景峰累售258伙，累积套现逾14亿元。

布少明料延续首轮销售旺势

今早就位于尖沙咀商厦的售楼现场所见，上午吸引大批准买家及代理到场等候拣楼，现场人龙不断，气氛相当不俗，场面墟冚。

柏景峰今日次轮发售单位，面积293至578方呎，包括29伙1房、119伙2房，以及2伙3房1套单位。扣除最高15%折扣优惠后，折实售价介乎427.46万元至950.72万元，折实呎价介乎14,108至16,448元。

大批准买家及代理到场等候拣楼。

大批准买家及代理到场等候拣楼。

布少明表示，项目订价吸引，预计今日能够延续首轮销售旺势，可望即日沽清。

美联高级董事布少明表示，项目订价吸引，位置便利，备受市场追捧，预计今日能够延续首轮销售旺势，新一批单位可望即日沽清。

布少明续指，该行客源分布以九龙区及新界区为主，各占约4成，其余2成来自港岛区。买家中用家占约6成、投资客占约4成。预期项目呎租约50元，租金回报率逾4厘。该行亦有大手买家有意斥资约2,500万元购入5伙1房单位。

折实价427.46万至950.72万

项目次轮公开销售的150伙单位全数为标准户，面积293至578方呎，包括1房连开放式厨房29伙、2房连开放式厨房119伙，以及3房1套连开放式厨房及储物室单位2伙。如买家选用120天付款计划，可享最高15%折扣优惠后，折实售价介乎427.46万至950.72万，折实呎价范围介乎14108至16448元。

新一轮销售中入场单位为3座8楼C7室，面积293方呎，1房连开放式厨房间隔，折实售价427.46万，折实呎价14589元；而最低呎价单位为1座6楼A8室，面积375方呎，属2房连开放式厨房户型，折实售价529.04万，呎价14108元；至于最高售价及呎价单位属1座21楼A1室，面积578方呎，3房1套间隔，折实售价950.72万，折实呎价16448元。

柏景峰价单

价单编号 公布日期 单位数目 实用面积

(平方呎) 折实价 / 呎价 3号价单 2025/11/21 108 293至578平方呎 422.6万至 950.7万元

(14,424至16,448元) 2号价单 2025/11/16 78 293至578平方呎 426.2万至913.5万元

(14,156至15,806元) 1号价单 2025/11/11 150 293至431平方呎 423.6万至659.3万元

(13,513至15,298元)

面积293至578方呎

根据销售安排，周六会将买家分为两组展开销售程序，其中A组为大手客组别，每组买家须购入2伙到4伙，其后拣楼的B组则为普通买家组别，可选购1伙至4伙，项目首轮推售时合共取得逾4500票，是次截票时间安排于周五（12日）下午4时。

油塘柏景峰3座28楼C8室一房示位：

1房示范单位，以3座28楼C8室为蓝本，面积293方呎，单位采开放式厨房设计，浴室设在睡房内，外接面积38方呎露台，大厅配合3.3米楼层高度，空间感不俗。

位于高雅里8号的柏景峰由2座住宅大楼组成，共提供748伙，面积介乎269至578方呎，涵盖开放式至3房间隔，以2房单位比例最多，占项目逾60%，其次为1房户占逾20%，1房及2房比例合计占项目逾86%，项目预计2027年6月底落成入伙，楼花期约18个月。