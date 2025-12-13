Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

晓柏峰天际特色户双破顶 每呎2.8万

新盘速递
更新时间：09:32 2025-12-13 HKT
发布时间：09:32 2025-12-13 HKT

楼市气氛向好，市区一手项目录新高价成交，恒基物业代理董事及营业(一)部总经理林达民表示，旗下长沙湾项目晓柏峰昨日新录一伙天际特色户成交，单位售价为1682.8万，成交呎价达28000元，创出项目的「双破顶」佳绩。

成交价1682万

晓柏峰昨日售出单位为B座25楼B1室，面积为601方呎，连接154方呎平台，外设私人楼梯连接692方呎天台。单位属3房1套间隔，客饭厅可眺望旺角大球场开扬景致，局高林下，同时尽揽翠绿山景及万家灯火景致。

晓柏峰已届现楼，开放现楼示范单位后销情持续，于12月至今暂录6宗成交，单位售价介乎493.5万至1682.8万，本月暂套现逾4871万。

项目从开售至今累沽457伙，占全盘93%，共套现近25亿。凭借地段及配套优势，晓栢峰在尚未正式入伙前已录得热烈预租查询，无论投资或自住均具吸引力。项目中高层单位景观开扬，拥现尚余少量现货单位，可随时预约参观。

THE HENLEY II 902万成交

另一方面，同系启德THE HENLEY II昨日添1宗成交，售出单位为1座37楼J室，面积414方呎，属1套房设计，以902.87万成交，呎价约21808元。该期数项目本月至今暂售出3伙，合共套现约1270.82万。

发展商日前为项目上载销售安排，推出15间单位招标，均为2房户型，招标期于下周一开始。其中推出6伙1座低层至中层C室，面积542方呎，为2房连开放式厨房及储物室户型；其余9伙属1座低层至中层的D室，面积则为476方呎，属2房开放式厨房间隔。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
16小时前
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
15小时前
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
突发
2小时前
美密歇根州恐怖乱伦案 22岁孕妇遭亲母生㓥取胎双亡 孩子爸爸竟是继父
即时国际
5小时前
内地优才来港不足2年成功上车 700万购上环两房户做业主 一个原因只拣港岛楼
内地优才来港不足2年成功上车 700万购上环两房户做业主 一个原因只拣港岛楼
楼市动向
4小时前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
17小时前
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
影视圈
16小时前
29岁TVB小花廖慧仪紧身战衣尽晒惹火身材 臀部被指松弛？ 直击冲凉过程搏到尽
29岁TVB小花廖慧仪紧身战衣尽晒惹火身材 臀部被指松弛？ 直击冲凉过程搏到尽
影视圈
12小时前
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
2025-12-11 20:33 HKT
宏福苑五级火｜王祖蓝证好友罹难 含泪忆从失联到盼望遗体完整心碎过程：需要接受事实
宏福苑五级火｜王祖蓝证好友罹难 含泪忆从失联到盼望遗体完整心碎过程：需要接受事实
影视圈
12小时前