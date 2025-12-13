晓柏峰天际特色户双破顶 每呎2.8万

楼市气氛向好，市区一手项目录新高价成交，恒基物业代理董事及营业(一)部总经理林达民表示，旗下长沙湾项目晓柏峰昨日新录一伙天际特色户成交，单位售价为1682.8万，成交呎价达28000元，创出项目的「双破顶」佳绩。

成交价1682万

晓柏峰昨日售出单位为B座25楼B1室，面积为601方呎，连接154方呎平台，外设私人楼梯连接692方呎天台。单位属3房1套间隔，客饭厅可眺望旺角大球场开扬景致，局高林下，同时尽揽翠绿山景及万家灯火景致。

晓柏峰已届现楼，开放现楼示范单位后销情持续，于12月至今暂录6宗成交，单位售价介乎493.5万至1682.8万，本月暂套现逾4871万。

项目从开售至今累沽457伙，占全盘93%，共套现近25亿。凭借地段及配套优势，晓栢峰在尚未正式入伙前已录得热烈预租查询，无论投资或自住均具吸引力。项目中高层单位景观开扬，拥现尚余少量现货单位，可随时预约参观。

THE HENLEY II 902万成交

另一方面，同系启德THE HENLEY II昨日添1宗成交，售出单位为1座37楼J室，面积414方呎，属1套房设计，以902.87万成交，呎价约21808元。该期数项目本月至今暂售出3伙，合共套现约1270.82万。

发展商日前为项目上载销售安排，推出15间单位招标，均为2房户型，招标期于下周一开始。其中推出6伙1座低层至中层C室，面积542方呎，为2房连开放式厨房及储物室户型；其余9伙属1座低层至中层的D室，面积则为476方呎，属2房开放式厨房间隔。

