柯士甸瑧尔首轮发售 不足一小时沽51伙 最大手客斥近5800万购9伙

更新时间：14:33 2025-12-12 HKT
发布时间：14:33 2025-12-12 HKT

新世界发展的柯士甸新盘瑧尔于今日以累收逾2,500票，超额认购逾38倍之势开售。是次销售尽推全盘63伙，面积212至380方呎，涵盖1房至2房户型，折实售价491.7万元。

就位于鲗鱼涌商厦的售楼现场所见，上午吸引不少准买家及代理到场等候拣楼，现场可见有人龙，气氛不俗。

发展商指，开售不足1小时，大手组别单位已全数获认购，涉及51伙，占整个项目逾80%。其中最大手买家斥资近5,800万元，认购项目三层，共9伙单位，亦有2组买家认购项目两层，各6伙单位。另外有1组及8组买家，分别认购4伙及3伙，亦有一组买家认购2伙。

瑧尔预留12伙于B组时段销售，销售将于下午稍后进行。

是次销售单位面积介乎212至380方呎，其中57伙为标准户，涵盖1房至2房，以及6个特色单位。该批开售单位价单定价由614.7万至1,271万元，价单呎价24,108至33,447元。计算发展商是次提供的最高20%折扣优惠，折实售价491.7万至1,016.8万元，折实呎价19,284至26,758元。其中60伙折实售价低于900万元；1房单位除连天台特色户外，全数低于600万元。

美联高级董事布少明表示，项目邻近高铁站及港铁柯士甸站，交通便利，配合具竞争力的价格，市场反应不俗，预计可即日沽清。

布少明续指，该行客源以九龙区为主，占约5成，其余4成来自港岛区，及1成来自新界区。准买家中用家及投资客各占一半，其中5成为内地客。项目位于西九龙核心地段，同区高端租赁需求持续强劲，预期项目呎租可达约80元，租金回报率逾4厘。本行录10组大手买家有意购入全层，其中一组大手客计划斥资约4,500万元购入2层共6伙。

中原九龙董事刘瑛琳称，该行出席客源以九龙客及国内客为主，用家及长线投资客各占一半，当中不乏大手客，本公司有多组大手客，其中一组买家有意购入6伙，涉资约3,800万元，相信项目全数单位今日可顺利沽清。

 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

