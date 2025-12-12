Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

柯士甸瑧尔全盘63伙即日沽清 最大手客斥近5800万购3层共9伙

新盘速递
更新时间：17:33 2025-12-12 HKT
发布时间：14:33 2025-12-12 HKT

新世界发展的柯士甸新盘瑧尔于今日以累收逾2,500票，超额认购逾38倍之势开售。是次销售尽推全盘63伙，面积212至380方呎，涵盖1房至2房户型，折实售价491.7万元。

今年首个即日全盘沽清

发展商指，瑧尔今日以价单形式发售全盘63伙，即日「一Q清袋」，创下今年首个即日首轮全盘沽清纪录。

瑧尔26楼A室，面积249方呎，另设98方呎天台，成交价663.7万元，成交呎价26,655元。是次销售吸引众多大手买家，共涉及53伙，占整个项目约84%。

就位于鲗鱼涌商厦的售楼现场所见，上午吸引不少准买家及代理到场等候拣楼，现场可见有人龙，气氛不俗。

发展商指，开售不足1小时，大手组别单位已全数获认购，涉及51伙。其中，最大手买家斥资近5800万元，认购项目三层，共9伙单位，亦有2组买家认购项目两层，各6伙单位。另外有1组及8组买家，分别认购4伙及3伙，亦有2组买家认购2伙。

在下午B组时段，亦吸引逾100组买家到场登记，在地下大堂的人龙超过300米，气氛热闹，井然有序，最终在半小时内，预留的12伙亦全数获买家认购。

是次销售单位面积介乎212至380方呎，其中57伙为标准户，涵盖1房至2房，以及6个特色单位。该批开售单位价单定价由614.7万至1,271万元，价单呎价24,108至33,447元。计算发展商是次提供的最高20%折扣优惠，折实售价491.7万至1,016.8万元，折实呎价19,284至26,758元。其中60伙折实售价低于900万元；1房单位除连天台特色户外，全数低于600万元。

美联高级董事布少明表示，项目邻近高铁站及港铁柯士甸站，交通便利，配合具竞争力的价格，市场反应不俗，预计可即日沽清。

布少明续指，该行客源以九龙区为主，占约5成，其余4成来自港岛区，及1成来自新界区。准买家中用家及投资客各占一半，其中5成为内地客。项目位于西九龙核心地段，同区高端租赁需求持续强劲，预期项目呎租可达约80元，租金回报率逾4厘。本行录10组大手买家有意购入全层，其中一组大手客计划斥资约4,500万元购入2层共6伙。

中原九龙董事刘瑛琳称，该行出席客源以九龙客及国内客为主，用家及长线投资客各占一半，当中不乏大手客，本公司有多组大手客，其中一组买家有意购入6伙，涉资约3,800万元，相信项目全数单位今日可顺利沽清。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
22小时前
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
影视圈
10小时前
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
时事热话
10小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
2025-12-11 09:00 HKT
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
4小时前
美孚楼全栋得1人走火警？脚伤男跑16层楼逃生 换管理员一句话当场崩溃｜Juicy叮
美孚楼全栋得1人走火警？脚伤男跑16层楼逃生 换管理员一句话当场崩溃｜Juicy叮
时事热话
3小时前
警国安处首引用非法操练罪拘9男 检大量武器及爆炸品 揭新蒲岗工厦单位变军事训练场
突发
1小时前
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
影视圈
8小时前
百年老字号茶楼「莲香」再开分店！怀旧招牌高挂旺角金鱼街 网民期待：开到连锁酒楼咁
百年老字号茶楼「莲香」再开分店！怀旧招牌高挂旺角金鱼街 网民期待：开到连锁酒楼咁
饮食
2025-12-11 18:48 HKT
大宝冰室肉饼饭源头？元朗「最强妈妈」揹B㓥猪肉 工作照感动网民 神级回应成焦点｜Juicy叮
大宝冰室肉饼饭源头？元朗「最强妈妈」揹B㓥猪肉 工作照感动网民 神级回应成焦点｜Juicy叮
时事热话
5小时前