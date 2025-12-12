瑜一．天海顶层特色户1313万沽 同类型2房单位已全数沽清

新盘余货持续录成交，华懋与港铁合作发展的何文田站上盖项目瑜一．天海昨售1伙顶层连天台特色户，第2B座29楼E室，2房间隔，面积469方呎，连346方呎天台，成交价1313.5万，呎价约28006元，同类型位于第2B座的特色及分层2房单位已全数沽清。

市场消息透露，买家为本地客，见近期楼价持续攀升，加上单位为全盘最后1伙2房连天台特色户，因此决定购入作自住用途。

此外，恒基旗下长沙湾晓栢峰，昨日以招标方式售出第2座2楼B1室，单位面积372方呎，2房间隔，成交价863.04万，呎价约23200元；同系同区Belgravia Place II，昨日亦录成交，最新售出第2座23楼6室，单位面积270方呎，1房间隔，成交价469.35万，呎价约17383元。

佳明旗下粉岭北映荟，昨日再售出1伙顶层特色户，单位为19楼E室，1房间隔，面积287方呎，连219方呎私家天台，成交价439.11万，呎价约15300元，据悉买家原为同区租客。

皓日呎价1.9万

恒隆地产旗下九龙湾皓日昨以招标方式录成交，为20楼A室，面积771方呎的3房单位，成交价1483.8万，呎价约19245元。