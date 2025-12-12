Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑜一．天海顶层特色户1313万沽 同类型2房单位已全数沽清

新盘速递
更新时间：10:01 2025-12-12 HKT
发布时间：10:01 2025-12-12 HKT

新盘余货持续录成交，华懋与港铁合作发展的何文田站上盖项目瑜一．天海昨售1伙顶层连天台特色户，第2B座29楼E室，2房间隔，面积469方呎，连346方呎天台，成交价1313.5万，呎价约28006元，同类型位于第2B座的特色及分层2房单位已全数沽清。

市场消息透露，买家为本地客，见近期楼价持续攀升，加上单位为全盘最后1伙2房连天台特色户，因此决定购入作自住用途。

此外，恒基旗下长沙湾晓栢峰，昨日以招标方式售出第2座2楼B1室，单位面积372方呎，2房间隔，成交价863.04万，呎价约23200元；同系同区Belgravia Place II，昨日亦录成交，最新售出第2座23楼6室，单位面积270方呎，1房间隔，成交价469.35万，呎价约17383元。

佳明旗下粉岭北映荟，昨日再售出1伙顶层特色户，单位为19楼E室，1房间隔，面积287方呎，连219方呎私家天台，成交价439.11万，呎价约15300元，据悉买家原为同区租客。

皓日呎价1.9万

恒隆地产旗下九龙湾皓日昨以招标方式录成交，为20楼A室，面积771方呎的3房单位，成交价1483.8万，呎价约19245元。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
社会
14小时前
01:54
星岛独家︱警队刑侦女将郑丽琪等4人晋升助理处长 另有4人晋升总警司
社会
4小时前
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
19小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
2025-12-11 09:00 HKT
张柏芝一方传召笔迹专家梁时中庭上力证，涉事合约上的张柏芝签名属冒签。何健勇摄
张柏芝为违约案传召笔迹专家作供 指涉案合约签名属伪冒
社会
21小时前
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
18小时前
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
21小时前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
红叶｜大棠红叶季节12.13开始 渔护署解构几时最旺盛！即睇增设巴士线及红叶指数连结
社会
4小时前
百年老字号茶楼「莲香」再开分店！怀旧招牌高挂旺角金鱼街 网民期待：开到连锁酒楼咁
百年老字号茶楼「莲香」再开分店！怀旧招牌高挂旺角金鱼街 网民期待：开到连锁酒楼咁
饮食
16小时前