油塘柏景峰今截登记 周六次轮销售150伙 入场价427万

新盘速递
更新时间：09:54 2025-12-12 HKT
发布时间：09:54 2025-12-12 HKT

发展商推盘态度趋积极，由信和伙拍资本策略及港铁合作发展的油塘柏景峰，继续为次轮销售收票，并会于今日下午4时正式截收认购登记。

柏景峰将于明日展开次轮公开销售，推出150伙，面积293至578方呎，涵盖1房至3房间隔。如买家选用120天付款计划，可享最高15%折扣优惠后，折实售价介乎约427.46万至950.72万，折实呎价介乎约14108至16448元。

根据销售安排，买家会被分为两组展开销售程序，其中A组为大手客组别，每组买家须购入2伙到4伙，其后拣楼的B组则为普通买家组别，可选购1伙至4伙。

天御限量加推招标

另一方面，恒基与新世界合作发展的西半山超级豪宅项目天御2期，昨日上载新销售安排，于下周一（15日）招标推出1座20楼B室，单位将连项目一个停车位出售。翻查资料，是次标售单位面积2773方呎，为4套房间隔。

恒基旗下启德THE HENLEY II推出15间单位招标，均为2房户型，招标期于下周一开始。其中推出6伙1座低层至中层C室，面积542方呎，为2房连开放式厨房及储物室户型。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

