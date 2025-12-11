Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

SEASONS PLACE余货料加价5% 周内开放现楼示范单位

新盘速递
更新时间：18:47 2025-12-11 HKT
发布时间：18:47 2025-12-11 HKT

会德丰地产与港铁合作发展的将军澳日出康城SEASONS系列，开售至今售逾1,700伙，合共套现逾106亿元，今年则累售逾740伙，套现逾47亿元。有见SEASONS PLACE已展开收楼程序，项目今天率先开放现楼会所供传媒参观，以及即日开放予公众参观，并在周内开放现楼示范单位，而货尾则料有提价空间。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，SEASON PLACE已展开收楼程序，项目现剩余约50伙高层单位待售，有见楼市气氛回温，加上步入减息周期，入市速度加快，因此认为余货有提价空间，预计有5%内的升幅。黄光耀续指，美国联储局减息舒缓全球息口走势，对本地楼市仍属利好消息，而供楼利率位处合理水平，「供平过租」情况持续，因此投资客入市个案有所增加。明年楼市走势乐观，今年楼市相信已经见底并见有回升，明年楼市升幅将见明确，约升5%至8%，并且将有数个新盘在明年待售，包括黄竹坑站上盖港岛南岸第6期。

现楼会所首曝光

发展商于今日开放项目现楼会所庭园及园林泳池，会所连园林面积约9.8万方呎，整体采日式建筑风格，利用流水及各种植物给予住客温馨明媚的感觉。项目大门楼梯邻近设日式石制茶道亭，营造日式生活风情。

会所亦包括2间宴会厅，其中「川汤．宴」不但提供聚餐空间，亦设有室内火炉聚会区，以及市场罕有的室外露天风吕按摩池，呈现京都风吕风情。

而另一个宴会听「浮宫．宴」，以日式酒吧作主题概念，设有中岛吧台，加上烧烤炉等煮食设备及面向康城开扬市景，给予住户异国风情的生活体验。

 


 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
5小时前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
影视圈
11小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
11小时前
陪审团一致裁定卢彦铭强奸罪名不成立。资料图片
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
社会
2小时前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
饮食
4小时前
宏福苑五级火｜殉职消防员何伟豪获追授消防队目荣誉职衔 下周五举行最高荣誉丧礼 遗体安葬浩园
00:57
宏福苑五级火｜殉职消防员何伟豪获追授消防队目荣誉职衔 下周五举行最高荣誉丧礼 遗体安葬浩园
突发
4小时前
40岁港妻老公出轨「直播」摊牌 对方咁反应 网民献「教科书级」攻略自保｜Juicy叮
40岁港妻老公出轨「直播」摊牌 对方咁反应 网民献「教科书级」攻略自保｜Juicy叮
时事热话
8小时前
星岛申诉王｜直击50人冒雨等食 一篇潮文掀味蕾炸弹肉饼饭热潮 老板怕加租： 太多人 饭都煮唔切
03:26
星岛申诉王｜爆红元朗大宝冰室掀「味蕾炸弹」肉饼饭热潮 老板怕加租： 太多人饭都煮唔切
申诉热话
7小时前
林哲玄指揭示建造业存在大问题「烂到冇得再烂」。
玛嘉烈扩建工程疑伪造证明 林哲玄轰建筑业「烂到无得再烂」 宁汉豪不认同： 业界有个别害群之马
社会
5小时前