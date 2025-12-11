SEASONS PLACE余货料加价5% 周内开放现楼示范单位

会德丰地产与港铁合作发展的将军澳日出康城SEASONS系列，开售至今售逾1,700伙，合共套现逾106亿元，今年则累售逾740伙，套现逾47亿元。有见SEASONS PLACE已展开收楼程序，项目今天率先开放现楼会所供传媒参观，以及即日开放予公众参观，并在周内开放现楼示范单位，而货尾则料有提价空间。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，SEASON PLACE已展开收楼程序，项目现剩余约50伙高层单位待售，有见楼市气氛回温，加上步入减息周期，入市速度加快，因此认为余货有提价空间，预计有5%内的升幅。黄光耀续指，美国联储局减息舒缓全球息口走势，对本地楼市仍属利好消息，而供楼利率位处合理水平，「供平过租」情况持续，因此投资客入市个案有所增加。明年楼市走势乐观，今年楼市相信已经见底并见有回升，明年楼市升幅将见明确，约升5%至8%，并且将有数个新盘在明年待售，包括黄竹坑站上盖港岛南岸第6期。

现楼会所首曝光

发展商于今日开放项目现楼会所庭园及园林泳池，会所连园林面积约9.8万方呎，整体采日式建筑风格，利用流水及各种植物给予住客温馨明媚的感觉。项目大门楼梯邻近设日式石制茶道亭，营造日式生活风情。

会所亦包括2间宴会厅，其中「川汤．宴」不但提供聚餐空间，亦设有室内火炉聚会区，以及市场罕有的室外露天风吕按摩池，呈现京都风吕风情。

而另一个宴会听「浮宫．宴」，以日式酒吧作主题概念，设有中岛吧台，加上烧烤炉等煮食设备及面向康城开扬市景，给予住户异国风情的生活体验。



