朗天峰会所首曝光 连园林达7万呎涉25项设施

新盘速递
更新时间：17:14 2025-12-11 HKT
发布时间：17:14 2025-12-11 HKT

嘉里元朗新盘朗天峰继早前开放多个现楼示范单位后，发展商今日正式开放项目会所CLUB HAVA，连园林面积接近7万方呎，提供超过25项设施。

嘉里代理销售及市场策划高级总监卢永俊表示，朗天峰开售至今合共售出552伙，占已推出单位数量之约93%，总成交金额达24亿元，最高成交呎价达17,500元。

卢永俊称，发展商今日正式开放项目会所CLUB HAVA，由著名团队ARK Associates Limited负责设计，营造出富有经典气息的现代感氛围，同时呼应元朗南大自然的环境，配合大型落地玻璃，将室外绿意景致带入室内。

嘉里代理销售及市场策划总监王维荣指，CLUB HAVA园林连同会所面积接近7万方呎，提供超过25项设施，并设多个主题区。其中活力跃动区设施包括最长约25米园林式游泳池、24小时全天候健身乐园等。而欢聚派对区设池畔宴会厅、欢聚派对室、视听娱乐室，以及烧烤乐园等。

王维荣续说，童趣天地提供童真乐园、户外童乐园、乐韵天地及宠物乐园等。而写意共享区设可作网红房的多用途空间，亦提供休闲区及多项玩乐设施。项目园林面积逾50,000方呎，以四园及四时花卉为设计概念。

