瑧尔截收逾2500票 明日首轮发售63伙

新盘速递
更新时间：17:10 2025-12-11 HKT
发布时间：17:10 2025-12-11 HKT

新世界旗下的柯士甸新盘瑧尔，自公布首张价单市场反应理想，项目将于明日以价单形式发售全盘63伙。发展商于昨日截票，累收逾2,500个认购登记，超额认购逾38倍。

据发展商透露，入票客源当中不乏大手投资者，超过30%入票者有意认购全层3个单位，更有超过一组入票者表示有意认购9伙，虽然大手客众多，但项目仍预留12伙于B组时段发售。另外有超过60%入票者为港漂人士，反映项目独特地理优势，深受投资者及港漂欢迎。

是次销售单位面积介乎212至380方呎，其中57伙为标准户，涵盖1房至2房，以及6个特色单位。该批开售单位价单定价由614.7万至1,271万元，价单呎价24,108至33,447元。计算发展商是次提供的最高20%折扣优惠，折实售价491.7万至1,016.8万元，折实呎价19,284至26,758元。其中60伙折实售价低于900万元；1房单位除连天台特色户外，全数低于600万元。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

