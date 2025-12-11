Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

DOUBLE COAST III推价单53伙 周日首轮发售

会德丰地产牵头，伙拍恒基、中国海外及新世界合作发展的启德DOUBLE COAST III突上载新一份销售安排，推出价单上的53伙于周日（14日）进行首轮销售。

入场价419万

首轮销售的53伙面积介乎249至696方呎，涵盖1房至3房户型，其中售价最平单位为1B座8楼G室，面积249方呎，折实入场价419.1万，呎价16831元；售最高单位为1A座26楼B室，面积696方呎，折实售价1557.9万，呎价22384元。是次分两组拣楼，其中A1组买家可买2至8伙，A2组买家须买1伙3伙，B组买家就须购入最少1伙，发展商将于周六（13日）晚上6时截票。

会德丰地产与港铁合作发展的将军澳SEASONS系列近期销情趋增，项目近日正式获批满意纸，部署短期内通知业主收标，发展商乘势今日首度开放现楼示范单位及会所供参观。

GRAND SEASONS昨日亦增添成交，位于1A座57楼A室，面积443方呎，以701.5万售，呎价15835元；另同位于1A座的58楼D室，面积437方呎，以676.8万售出，呎价15487元。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

