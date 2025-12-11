启德海湾2房1040万成交 每呎2.15万

新盘余货销售速度不俗，嘉华、会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾新添2宗成交，套现1814.6万。其中2C座21楼B室，面积482方呎，属2房梗厨间隔，成交价1040.8万，呎价21593元。

维港．湾畔连售2伙

中国海外牵头的启德维港．湾畔就于昨日售出2伙，销售额共4087.5万，当中1个是以招标形式售出的1A期迎海门16楼B室，面积818方呎，属3房1套间隔，成交价2700.6万，呎价33015元。

同区会德丰地产牵头发展的DOUBLE COAST I昨再录成交，售出3座1楼G室，为开放式单位，面积265方呎，售价422.5万，呎价15943元。

恒基旗下红磡THE HADDON昨连录4宗成交，套现逾2457万，其中售出项目的23楼A室，面积417方呎，属2房间隔，成交价849.55万，呎价20373元。另售出3伙1房单位，为20至22楼的W室，面积同为270方呎，成交价介乎533.82万至538.56万，呎价约19771至19947元。

华懋及港铁合作的何文田站瑜一．天海以招标形式售出2B座6楼A室，面积957方呎，成交价为2292.015万，呎价23950元。

