SIERRA SEA顶层大宅曝光 坐拥270度广阔山海自然景致

新地旗下西沙SIERRA SEA第1B期，坐享「双站双线」优势，紧扣港铁乌溪沙站及大学站，地理优势得天独厚。项目周边天然环境优美，前临企岭下海，背靠马鞍山郊野公园，云集多项罕有优势于一身，具多重投资潜力。发展商今天公布SIERRA SEA第1B期Bleu Avenue 第1座17楼A室现楼单位。

上述单位面积为该期数最大特色单位，面积1,290方呎，连合共817方呎的双平台及950方呎天台，属四房双套及工作间连洗手间间隔。单位层与层之间的高度最高为4米，极具空间感，尽显大宅气派。单位坐享约270度广阔山海自然景致，住户安坐家中即可感受山与海、动与静自然之美。

客饭厅由大门起计最长约9米，最阔可达逾5米，巨型方正，空间分明且阔落，住户摆放各式大型家具后仍有充裕活动空间。全屋以浅木色为主调，提升室内明亮度。大厅坐拥双边美景，配合落地玻璃，户外景致一览无遗：一边望向大埔一带的山脉海湾，另一边则可观赏由深涌至榕树湾的连绵山海景致，同时亦可外望西沙GO PARK与GO PARK Aqua，开扬景。

客厅趟窗设计独具匠心，以两组极罕见全开式无中柱落地玻璃趟门连接户外630方呎特大平台，住户可轻松打造写意的户外休憩区，将室内空间无遮挡延伸至室外。而由平台沿楼梯拾级而上，即可到达面积广达950方呎的私人天台。

主人睡房设「L」形落地玻璃幕墙，广阔海景尽收眼底。房间间隔宽敞方正，住户摆放双人床及衣柜后仍有充裕空间。主人浴室采用四件头设计，配置浴缸、淋浴间、坐厕及洗手盆，并配备电热水炉及内置抗菌过滤网的浴室宝，配合窗户令室内空气流通，时刻保持浴室干爽卫生；同时备有不少收纳空间及电插座，体贴照顾住户日常需求。

