柏景峰乘势周末次轮销售 推价单150伙发售 折实入场价427万

新盘销情逐渐复常，继新世界后，信和牵头发展的油塘柏景峰昨日亦乘势上载销售安排，落实本周六（13日）进行次轮销售，推出价单上的150伙发售，折实入场价约427万。

由信和伙拍资本策略及港铁合作发展的柏景峰，原定于上月28日进行次轮销售，惟推售前夕突宣布延期，至昨日发出新一份销售安排。

柏景峰昨日上载销售安排，本周六发售价单上的150伙。

折实入场价427万

信和发言人表示，项目上月首轮销售150伙取得近沽清成绩，单日套现逾8.35亿，由于项目不少大手客相继入市购入单位作投资用途，昨日上载全新销售安排，于本周六进行次轮销售共150伙。

项目次轮公开销售的150伙单位全数为标准户，面积293至578方呎，包括1房连开放式厨房29伙、2房连开放式厨房119伙，以及3房1套连开放式厨房及储物室单位2伙。如买家选用120天付款计划，可享最高15%折扣优惠后，折实售价介乎427.46万至950.72万，折实呎价范围介乎14108至16448元。

新一轮销售中入场单位为3座8楼C7室，面积293方呎，1房连开放式厨房间隔，折实售价427.46万，折实呎价14589元；而最低呎价单位为1座6楼A8室，面积375方呎，属2房连开放式厨房户型，折实售价529.04万，呎价14108元；至于最高售价及呎价单位属1座21楼A1室，面积578方呎，3房1套间隔，折实售价950.72万，折实呎价16448元。

面积293至578方呎

根据销售安排，周六会将买家分为两组展开销售程序，其中A组为大手客组别，每组买家须购入2伙到4伙，其后拣楼的B组则为普通买家组别，可选购1伙至4伙，项目首轮推售时合共取得逾4500票，是次截票时间安排于周五（12日）下午4时。

位于高雅里8号的柏景峰由2座住宅大楼组成，共提供748伙，面积介乎269至578方呎，涵盖开放式至3房间隔，以2房单位比例最多，占项目逾60%，其次为1房户占逾20%，1房及2房比例合计占项目逾86%，项目预计2027年6月底落成入伙，楼花期约18个月。