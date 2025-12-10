长沙湾幸荟即日沽23伙 单日套现逾8400万

新盘销售逐渐复常，益兆及俊和发展合作发展的长沙湾幸荟，项目以价单形式首轮公开发售，延至昨日进行，合共推出53伙发售，即日连招标共沽23伙，单日套现逾8400万。

幸荟昨日推出价单上的53伙发售，分两组进行4轮拣楼，位于湾仔湾景中心地下售楼处，昨日中午已有大批准买家及代理等候拣楼，情况不俗。

投资客1400万扫4伙

发展商先进行A组大手时段拣楼程序，当中包括一组投资客斥资约1400万大手扫入4伙开放式单位，市场称2伙位于低层C室，面积223方呎，另外2伙位于高层B室，面积181方呎。

据了解，昨日以价单方式共售出20伙，同日亦推出3伙以招标方式发售亦获承接，单日售出23伙。

累售57伙涉额逾2.12亿

发展商晚上公布，项目推售至今已累售57伙，占可供出售单位的63%，总成交金额逾2.12亿，对项目销情满意，余下价单单位即日起以先到先得形式发售，尚未推出的5伙特色单位亦会随后以招标形式出售。

位于青山道439号的幸荟已届楼，项目只提供95伙，面积135至309方呎，提供开放式及2房间隔，项目于上月下旬以招标方式率先发售，迄今推售约半个月，售出近60%单位，销情不俗。