天玺·天2期连售8伙 单日套现逾1.9亿 呎价高见4.08万

新盘速递
更新时间：10:33 2025-12-10 HKT
发布时间：10:33 2025-12-10 HKT

新地启德地王级新盘天玺．天2期，昨天单日连环售出8伙，单日套现逾1.9亿，呎价最高为4房大宅，每呎高见4.08万。

天玺·天2期昨日售出8伙中，造价最高为2座Summit Tower 位于33楼D室，面积1365方呎，为4房连双套房大宅，以4789万连1个车位成交，呎价35084；另位于2座Elite Zone 27楼A1室，面积908方呎，同为4房户，以3710万连1个车位沽出，呎价40859元。

相关文章：启德天玺．天「巨无霸」 四房大宅 设私人电梯大堂突显尊贵｜新盘Story

另外6伙2房及3房单位，全位于1座Elite Zone，面积450至787方呎，成交价1239万至2405.4万，呎价25705至36804元。另新地同系元朗锦田PARK YOHO Napoli昨日亦以1046.48万售出21 A座3楼A室3房户，呎价1.27万。

相关文章：减息带动今年楼价料升5% 新地胡致远：天玺．天2期采惜售策略

同区嘉华牵头，伙拍会德丰地产及中国海外发展的启德海湾亦连售2伙2房户，单日套现逾2100万，包括位于2A座32楼M室，面积481方呎，以1058.8万售出，呎价22012元。

另同位于启德由会德丰地产牵头伙拍恒基、 中国海外及新世界合作发展的DOUBLE COAST I，昨日亦添成交，为3座11楼A室，面积440方呎2房，以863万售出，呎价19614元。

新世界与远东合作发展，同位于启德的栢蔚森II，昨日售出2座9楼K室，面积386方呎2房户型，以696.3万成交，呎价18039元；新世界同系北角皇都销售已进入倒数阶段，项目昨日连沽2伙1房单位，包括位于35楼B6室，面积361方呎，以815.9万成交，呎价22601元。

海盈山成交价1467万

嘉里牵头伙拍信和、太古地产与港铁合作发展的黄竹坑海盈山，昨日亦添成交，为2A座8楼E室，面积568方呎，为2房间隔，以1467.97万获承接，呎价25845元。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

