Blue Coast系列余货部署提价3%至5% 即睇4房现楼示位

长实与港铁合作发展的黄竹坑站Blue Coast系列项目至今售出逾9成单位，若本周落实减息，发展商料余货单位将受带动，价钱有约3%至5%上升空间，高层4房有望以逾4,000万元售出。

长实营业部首席经理郭子威表示，市场预期周内再减息，能成为楼市推动力，尤其近期一手豪宅成交量有所增长，对后市走势属乐观。认为Blue Coast余货单位价钱有向上调整空间，若本周确定减息，售价料有约3%至5%，一些高层4房的成交价有望突破4,000万元。另预计未来一年减息持续，有望减息4次，估计价钱明年有10%上升空间。

长实营业部副首席经理杨桂玲指，Blue Coast II余有48伙待售，其中主要为4房单位，故为配合销售，新打造现楼4房无改动连家具单位供准买家参观，将于周末正式对公众开放。

新示范单位为3座15楼A室，属4房2套间隔，面积1,267方呎，设宽敞大厅，面积达328方呎。杨桂玲称，项目4房都能享海景，包括香港仔避风塘及深湾游艇会海景。

Blue Coast II 3座15楼A室示位相：

Blue Coast 供2期项目提供1,200伙，涵盖2至4房，截至昨晚合共售出1,081伙，占整体逾9成，套现逾181亿元。

杨桂玲说，项目两期都获批入伙纸，预计明年首季交楼。先前开放现楼示范单位后受追捧，售出181恢，套现29亿元。Blue Coast II至今售出17伙4房，成交价介乎3,342万至3,915万元，成交呎价约2.73万至3.09万元。